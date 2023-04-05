羽球／蘇敬恒、葉宏蔚晉奧爾良大師賽16強 將演台灣內戰

台灣男雙組合蘇敬恒與葉宏蔚在奧爾良羽球大師賽男雙首輪以21比16、21比17擊退第4種子英格蘭組合蓮恩與凡迪，16強將對決同樣來自台灣的李哲輝與楊博軒。

奧爾良羽球大師賽屬於世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽超級300系列，在法國奧爾良舉行，當地時間4日展開資格賽和部分首輪賽事。

台灣男雙組合蘇敬恒與葉宏蔚今年曾闖進泰國大師賽決賽，以亞軍作收，上一站西班牙大師賽則止步4強，這次在奧爾良羽球大師賽首輪對手為第4種子英格蘭組合蓮恩（Ben Lane）與凡迪（Sean Vendy）。

蘇敬恒與葉宏蔚首局曾以10比13落後，所幸及時穩住陣腳，拉出5比0攻勢，反超比分，以21比16先下一城，次局成功克服0比5落後劣勢，並在技術暫停後甩開對手，以21比17贏得勝利，挺進16強。

另一組台灣男雙組合李哲輝與楊博軒，僅花26分鐘，以21比8、21比19戰勝美國組合邱愷翔與約書亞．元（Joshua Yuan），挺進16強，下一戰將對決蘇敬恒與葉宏蔚，上演台灣內戰戲碼。

女雙部分，台灣組合李芷蓁與許尹鏸以21比17、21比14直落二橫掃德國組合庫斯佩特（Stine Kuespert）與莫斯辛斯基（Emma Moszczynski），收下16強門票。

奧爾良羽球大師賽今天將進行其餘首輪賽事，台灣單打好手林俊易、李佳豪、許玟琪、宋碩芸都將分頭出擊，爭取16強席次。