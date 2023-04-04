排球／「戰神」王明浚重出江湖 搭新科高中MVP

疫情後回歸的2023 ASICS CUP亞瑟士排球錦標賽，北區預複賽連假期間4地開戰，包括中華隊退役名將「戰神」王明浚、UVL冠軍隊中原男排、企業排球聯賽極速超跑等明星隊伍都現身，中原男排也順利闖進4強，取得總決賽資格。

昔日台電男排王牌「戰神」王明浚，領軍的「韓森華克」還擁有前國手許美中和蔡家豪，許美中也是剛拿下HVL高中排球聯賽冠軍的華僑高中教練，這次率領子弟兵莊皓崴和新科MVP李俊佑組隊，陣容吸睛。

匯集兩代好手的韓森華克，首場小組賽順利以直落2獲勝，但第二天的16強複賽和舉球好手石修智帶領的「EAST POWER A」隊激戰3局，雙方數度互相超前比分，最終由EAST POWER A以局數2：1驚險勝出。

社會男子組4強隊伍今天全部出爐，分別是UVL衛冕軍中原男排、佳尚美、EAST POWER A和北安校友，4支隊伍將於7月29日和30日在中原大學的決賽爭取冠軍榮耀。