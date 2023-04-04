冰球／首闖U18世錦賽二級就登頒獎台！中華小將帶回銅牌

去年4月，我國冰球小將在土耳其打下U18世界冰球錦標賽第三級A組奪冠，創下隊史新猷，今年中華小將在連假期間再傳回好消息，首度挑戰U18世錦賽第二級就在B組打下銅牌，締造新頁。

我國從1983年成立冰球協會，1999年才開始挑戰U18世界冰球錦標賽；賽事依程度分成四級，每級又分A、B組，每組6隊，各組第一名才能「升級」，最後一名就要「降級」。

中華隊最初從資格賽打起，成績起起伏伏，去年能在第三級A組過關斬將打下冠軍，今年首度升上二級，冰球協會秘書長黃意中提到，首度挑戰二級B組，中華隊先以「保級」為目標，從去年8月選訓後就開始集訓，並有徵召旅外選手，「這次共有6個旅外的選手，去年12月也有一起回來訓練。」

中華隊參加今年首度參加U18世界冰球錦標賽第二級B組賽事。圖／取自國際冰球總會

今年U18世錦賽二級B組賽事3月27日到4月2日在保加利亞首都索非亞登場，6隊包括澳洲、比利時、中國大陸、荷蘭和地主保加利亞；中華隊首戰就以4：3力退比利時，接續雖不敵荷蘭、澳洲和大陸，但最終戰以4：1擊敗地主，不但完成保級任務，更帶回銅牌一面。

「這是有史以來成軍最棒的成績！」黃意中提到，其實中華隊技術層面進步許多，和二級B組對手相去不大，但體力是明顯罩門，明年續留二級會針對體能加強訓練。

中華隊U18小將預計今天晚上返抵國門，中華隊成女目前正在墨西哥參加世錦賽二級A組賽事，男子成人隊的三級A組世錦賽17日南非登場，黃意中也盼持續帶回好消息，提振我國冰球能見度。