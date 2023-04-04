快訊

禍不單行！中山高南下麻豆戰備道5車追撞 4人送醫

中職／錯判悍將提前離壘「沒收1分」！聯盟懲處出爐

中職超扯誤判！悍將球迷氣炸「快手列印」抗議 愛爾達要重賞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

冰球／首闖U18世錦賽二級就登頒獎台！中華小將帶回銅牌

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華隊參加今年首度參加U18世界冰球錦標賽第二級B組賽事。圖／取自國際冰球總會
中華隊參加今年首度參加U18世界冰球錦標賽第二級B組賽事。圖／取自國際冰球總會

去年4月，我國冰球小將在土耳其打下U18世界冰球錦標賽第三級A組奪冠，創下隊史新猷，今年中華小將在連假期間再傳回好消息，首度挑戰U18世錦賽第二級就在B組打下銅牌，締造新頁。

我國從1983年成立冰球協會，1999年才開始挑戰U18世界冰球錦標賽；賽事依程度分成四級，每級又分A、B組，每組6隊，各組第一名才能「升級」，最後一名就要「降級」。

中華隊最初從資格賽打起，成績起起伏伏，去年能在第三級A組過關斬將打下冠軍，今年首度升上二級，冰球協會秘書長黃意中提到，首度挑戰二級B組，中華隊先以「保級」為目標，從去年8月選訓後就開始集訓，並有徵召旅外選手，「這次共有6個旅外的選手，去年12月也有一起回來訓練。」

中華隊參加今年首度參加U18世界冰球錦標賽第二級B組賽事。圖／取自國際冰球總會
中華隊參加今年首度參加U18世界冰球錦標賽第二級B組賽事。圖／取自國際冰球總會

今年U18世錦賽二級B組賽事3月27日到4月2日在保加利亞首都索非亞登場，6隊包括澳洲、比利時、中國大陸、荷蘭和地主保加利亞；中華隊首戰就以4：3力退比利時，接續雖不敵荷蘭、澳洲和大陸，但最終戰以4：1擊敗地主，不但完成保級任務，更帶回銅牌一面。

「這是有史以來成軍最棒的成績！」黃意中提到，其實中華隊技術層面進步許多，和二級B組對手相去不大，但體力是明顯罩門，明年續留二級會針對體能加強訓練。

中華隊U18小將預計今天晚上返抵國門，中華隊成女目前正在墨西哥參加世錦賽二級A組賽事，男子成人隊的三級A組世錦賽17日南非登場，黃意中也盼持續帶回好消息，提振我國冰球能見度。

中華隊 冰球 世錦賽

延伸閱讀

U18東岸聯盟／哀宥宇高中第2場先發好投勝 平鎮晉級

棒球／李佾紘U18東岸聯盟增自信 6局無失分壓普門

棒球／U18東岸聯盟李佾紘、張宥謙聯手 玉里擊敗普門

棒球／徐翔聖U18東岸聯盟先發好投 有望拚玉山盃選拔

相關新聞

冰球／首闖U18世錦賽二級就登頒獎台！中華小將帶回銅牌

去年4月，我國冰球小將在土耳其打下U18世界冰球錦標賽第三級A組奪冠，創下隊史新猷，今年中華小將在連假期間再傳回好消息，...

自行車／白沙屯單車之旅 兩鐵列車初體驗

愛騎山路的我們，突然想試試看平路，4/3一早出發(中午要趕回桃園)這是我們第一次長距離練習，從南崁開始騎第一站，竹圍漁港。 沿著西濱，緩緩南下，路上的高架橋，也算不出來騎了幾個 早

網球／就問怎麼輸？梅德維夫邁阿密奪第4冠

維持今年高檔勝率，俄羅斯前「世界球王」梅德維夫（Daniil Medvedev）今天在邁阿密名人賽以7：5、6：3拍下義...

桌球／日本國家隊隊服公布 日網友：讓人耳目一新

日本桌球協會與贊助商於今天公布2023年國家隊隊服，6名入選今年日本代表隊國手早田希娜、伊藤美诚、木原美悠、石川佳纯、平野美宇、長崎美柚有5人入鏡，人氣桌球女星平野美宇表示，「這是我喜歡的設計及和顏色

NFL／49人蘭斯 別急著喊交易

49人隊總管林區（John Lynch）前幾天公開表示上季表現出色的三號四分衛普爾迪（Brock Purdy）目前為球...

LPGA／洛杉磯公開賽徐薇淩61名 20歲殷若寧實現首冠

總獎金175萬美元（約新台幣5375萬元）的LPGA洛杉磯公開賽，今天進行最終回合，台灣好手徐薇淩繳出73桿，以4天高於...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦