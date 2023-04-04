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自行車／白沙屯單車之旅 兩鐵列車初體驗

運動筆記／ 劉佳龍

愛騎山路的我們，突然想試試看平路，4/3一早出發(中午要趕回桃園)這是我們第一次長距離練習，從南崁開始騎第一站，竹圍漁港。

沿著西濱，緩緩南下，路上的高架橋，也算不出來騎了幾個

早上天氣涼涼的，騎起來很舒服

就這樣，到了第二站，永安漁港7-11吃早餐

想說休息10分鐘， 結果挑早餐選擇障礙，休了15分鐘才離開😅

經過鳳鼻隧道， 接著來到，第三站 ，南寮漁港

原定騎完南寮後，折返回桃園，看了一下時間， 應該來得及回去，決定繼續南下， 經過後龍坡，到達白沙屯。

到拱天宮拜拜保平安，再買張刮刮樂試試手氣。

買幾樣小吃填肚子

接著中午要趕回桃園吃午餐，我們選擇搭兩鐵列車，買票其實蠻方便的，但因為太臨時，沒有查好火車時刻表，等待的時間，在門口拍照。

提早進月台，明明有電梯，卻傻傻的爬樓梯。

記錄一下，第一次的兩鐵車票。

雖然第一次搭乘沒有使用過，但其實還蠻容易上手。

省去回程騎車的逆風，搭火車有冷氣吹真爽。

第一次平路長距離，速度不快，但還好順利完成，而兩鐵共乘初體驗，真的是方便，也是單車長距離的友善好選擇👍🏻

好了！回到桃園來吃午餐囉

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