快訊

29歲正妹剛考上救護員卻離世 宜蘭追贈義消制服幫圓夢

反制蔡總統見麥卡錫「將再度圍台軍演」？ 陸外交部回應

同框賈伯斯兒子 郭台銘親揭iPhone「4S」命名意涵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網球／就問怎麼輸？梅德維夫邁阿密奪第4冠

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
梅德維夫。 路透社
梅德維夫。 路透社

維持今年高檔勝率，俄羅斯前「世界球王」梅德維夫（Daniil Medvedev）今天在邁阿密名人賽以7：5、6：3拍下義大利新星辛納（Jannik Sinner），迎接本季第4冠，且是連5站都打進最終戰，累積戰績是傲人的25勝24敗。

2019年梅德維夫曾創下連6站打進決賽的驚人成績，今年又有高檔演出，澳網第三輪出局後連5站打下4冠、1亞，他認為今年狀況和4年前十分相似，「這是我打過最棒的開季，能得到那麼多積分不可思議，我非常高興。」

梅德維夫2019年的連6站決賽是從7月底開始，當時他連續打進華盛頓、蒙特婁名人賽、辛辛那提名人賽、美網、聖彼得堡和上海名人賽最終戰，決賽勝率剛好一半，今年冠軍數更是快速累積，今天更新的世界排名也從第5上升到第4位。

決賽首盤一度申請傷停治療的辛納，4強賽歷經3小時馬拉松大戰擊敗西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），但今天沒能擋下梅德維夫熾熱狀態，他坦言一早起床就有些感冒症狀，但仍感謝球迷支持，「謝謝大家給我的能量，很可惜我沒能展現最佳狀態。」

這是梅德維夫和辛納第6度碰頭，辛納勝場還沒開張，年僅21歲的義大利新星坦言4強賽擊敗阿爾卡拉斯後心態有些鬆懈，但也知道決賽對手是從沒贏過的棘手對手，期待之後再度碰頭。

梅德維夫 阿爾卡拉斯 美網

延伸閱讀

邁阿密網賽／直落二擊退辛納奪冠 梅德維夫自認小幸運

邁阿密網賽／前球王梅德維夫氣勢如虹 連5場挺進冠軍戰

網球／印地安泉奪冠 西班牙「小蠻牛」重登世界球王

印地安泉網賽／阿爾卡拉茲闖決賽 重返球王剩一步

相關新聞

網球／就問怎麼輸？梅德維夫邁阿密奪第4冠

維持今年高檔勝率，俄羅斯前「世界球王」梅德維夫（Daniil Medvedev）今天在邁阿密名人賽以7：5、6：3拍下義...

桌球／日本國家隊隊服公布 日網友：讓人耳目一新

日本桌球協會與贊助商於今天公布2023年國家隊隊服，6名入選今年日本代表隊國手早田希娜、伊藤美诚、木原美悠、石川佳纯、平野美宇、長崎美柚有5人入鏡，人氣桌球女星平野美宇表示，「這是我喜歡的設計及和顏色

NFL／49人蘭斯 別急著喊交易

49人隊總管林區（John Lynch）前幾天公開表示上季表現出色的三號四分衛普爾迪（Brock Purdy）目前為球...

LPGA／洛杉磯公開賽徐薇淩61名 20歲殷若寧實現首冠

總獎金175萬美元（約新台幣5375萬元）的LPGA洛杉磯公開賽，今天進行最終回合，台灣好手徐薇淩繳出73桿，以4天高於...

邁阿密網賽／直落二擊退辛納奪冠 梅德維夫自認小幸運

俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）今天在邁阿密網球公開賽男單決賽以7比5、6比3直落二擊敗義大利的辛納（Jannik Sinner），拿下個人本季第4座以及生涯第19座冠軍。

HVL／鶯歌工商首封后 教練劉忠賢：就像「觸底反彈」

4強賽躲過2個「賽末點」闖進冠軍戰，鶯歌工商昨天在111學年高中排球聯賽（HVL）女甲級冠軍戰再下一城，以局數3：1力退...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦