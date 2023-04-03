桌球／日本國家隊隊服公布 日網友：讓人耳目一新
日本桌球協會與贊助商於今天公布2023年國家隊隊服，6名入選今年日本代表隊國手早田希娜、伊藤美诚、木原美悠、石川佳纯、平野美宇、長崎美柚有5人入鏡，人氣桌球女星平野美宇表示，「這是我喜歡的設計及和顏色，我會竭盡全力去比賽，展現我最佳狀態。」
這次隊服公布，不同於去年開記者會，而是五名女將拍攝藝術照，由日本桌協與設計廠商美津濃公司今天同步發表，對於今年隊服的設計，日本網友給予好評，還說了，「給人耳目一新的感覺。」
あらゆるピンチをチャンスに変え、— ミズノ卓球 (@MIZUNO_T_TENNIS) April 3, 2023
それを追い風にかえていく。
進むべき道はただ一つ。
目指すは頂点へ。
2023年卓球女子日本代表、始動。
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