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LPGA／洛杉磯公開賽徐薇淩61名 20歲殷若寧實現首冠

中央社／ 台北3日電
徐薇淩在洛杉磯公開賽最後獲得61名。 美聯社
徐薇淩在洛杉磯公開賽最後獲得61名。 美聯社

總獎金175萬美元（約新台幣5375萬元）的LPGA洛杉磯公開賽，今天進行最終回合，台灣好手徐薇淩繳出73桿，以4天高於標準3桿的287桿、並列第61名作收，中國20歲小將殷若寧實現首冠。

中國高球小將殷若寧今天繳出70桿，有驚無險的以4天低於標準15桿的269桿、1桿之差拿下冠軍，她也成為繼馮珊珊後，在LPGA奪冠的第2名中國球員。

徐薇淩4回合分別繳出71、72、71、73桿，最可惜就是最終回合，僅抓1博蒂、吞3柏忌，沒能再降低桿數。

這是28歲的徐薇淩今年賽季的第3場賽事，也是她連續2週出賽，本季3場比賽雖然都順利晉級，但最佳成績只有排在第15名。

殷若寧贏得LPGA首冠。 美聯社
殷若寧贏得LPGA首冠。 美聯社

殷若寧在前3回合結束後，帶著2桿優勢進入最終回合，並且在第2洞又抓博蒂入袋，沒想到接著連吞3個柏忌，險些讓到手的勝利飛走，幸好她接著又連抓4博蒂，才終於穩住勝利。

殷若寧說：「今天打得非常辛苦，尤其是前9洞起伏太大，還一度連吞3個柏忌，幸好我最後穩定下來，這一勝對我來說相當重要。」

徐薇淩 LPGA 馮珊珊

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