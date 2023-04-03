邁阿密網賽／直落二擊退辛納奪冠 梅德維夫自認小幸運
俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）今天在邁阿密網球公開賽男單決賽以7比5、6比3直落二擊敗義大利的辛納（Jannik Sinner），拿下個人本季第4座以及生涯第19座冠軍。
路透社報導，梅德維夫連續第5場賽事闖進決賽，在杜哈（Doha）、鹿特丹（Rotterdam）、杜拜（Dubai）接連奪魁後，兩星期前在印地安泉（IndianWells）不敵西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）居次，今天在邁阿密順利抱回金盃。
梅德維夫表示自己很走運，因為辛納在3月31日晚間的4強賽與頭號種子阿爾卡拉斯鏖戰了3盤才晉級，「我認為大家都很欣賞那場對戰Carlos的4強賽，太精彩了」。
他說：「我可能有點小幸運，因為那個時候我已經在床上，看著你們兩個東奔西跑。我知道要從這樣的比賽恢復體力著實不易。」
梅德維夫這次勝出可拿到近130萬美元（約新台幣3994萬元）的獎金。
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