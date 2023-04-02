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HVL／打下衛冕軍豐商 華僑暌違11年捧冠
111學年HVL男甲級冠軍戰上演「王者對決」，尋求隊史第12冠的豐原工商出戰10度登頂的華僑高中，華僑從首局就先聲奪人，在校友「最強雙胞胎」劉鴻敏、劉鴻杰見證下以25：22、25：22、25：18力退衛冕軍，暌違11年再高捧金盃。
華僑94到96學年締造HVL男甲級首度3連霸，100學年打下隊史第10冠，之後就成豐商天下；97學年粉碎華僑4連霸美夢的豐商，102學年到108學年締造史無前例7連霸，109年雖衛冕失利，去年就重返王位，隊史第11冠超越華僑，成HVL男甲級最多冠隊伍。
今年兩隊最終戰會師，華僑在林立森、江秉軒、鄭聖叡和蘇彥辰發揮下以直落三打下豐商，迎接隊史第11冠，也是校友許美中的執教首冠。
李俊佑奪得男甲級MVP，女甲級MVP由率領鶯歌工商奪下隊史首冠的林良黛獲得。
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