西班牙羽賽／不敵大陸組合 李家雙胞胎黑馬旅程收亞軍

我國羽壇雙胞胎兄弟組合李芳任／李芳至勇闖西班牙名人賽決賽，今天面對世界排名18的大陸組合何濟霆／周昊東雖沒能再進一步，以5：21、12：21吞敗，亞軍仍創搭擋以來的超級賽最佳成績。

李家兄弟2016年9月雪梨羽球國際賽打下合作的首座國際賽冠軍，之後2度奪冠，3座金盃都是國際系列賽等級；西班牙名人賽屬於層級更高的BWF超級賽，且是超級300系列，世界排名60的雙胞胎一路上演以下克上戲碼，8強賽更是逆轉打下世界排名第一的印尼名將法賈（Fajar Alfian）／雷扎（Muhammad Rian Ardianto），爆出賽會大冷門。

台灣時間今天凌晨雙胞胎在「寶島內戰」直落2力退葉宏蔚／蘇敬恒，休息不到20小時下就提拍上陣，面對何濟霆／周昊東首局抓不到節奏，僅拿5分，第二局馬上修正，但9：9時遭對手連拿4分拉開差距，最終以12：21吞敗。

李家兄弟曾是東京奧運奪金的「麟洋配」王齊麟／李洋陪練員，西班牙雖沒能迎接合作第4冠，打進超級300系列最終戰仍創搭擋新里程碑，下周世界排名也將躍進。