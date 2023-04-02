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網球／不敵捷克老將 哈薩克愛司女王「陽光雙冠」夢碎

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
33歲捷克老將克薇歐娃。法新社
33歲捷克老將克薇歐娃。法新社

生涯第13度參加邁阿密女網賽，33歲捷克老將克薇歐娃（Petra Kvitova）終於一圓冠軍夢，且是以7：6（16：14）、6：2力退冠軍大熱門芮芭奇娜（Elena Rybakina），生涯首度迎接邁阿密金盃。

克娃年紀剛好比芮芭奇娜年長10歲，今天奪勝除中斷哈薩克美女的13連勝，也粉碎對手包辦印地安泉和邁阿密「陽光雙冠」機會。

「我盡可能抱持正向，我很以自己為榮，儘管到這年紀，我仍可以在大賽奪冠。」獲得冠軍獎金126萬美金的克娃說。

打進邁阿密決賽的兩位女將都拿過溫布頓冠軍，不過克娃是2011年和14年奪冠，哈薩克的芮芭奇娜是去年冠軍，兩人首盤就殺到「搶7」，且一口氣大戰22分鐘，克娃直到第5個局末點才終於把握住機會。

克娃提到，第二盤絕對是比賽關鍵，「老天，這是我生涯打過最久的『搶7』，我情緒控管更好一些，所以我成勝利一方。」

芮芭奇娜前一站剛在印地安泉登頂，經過超過1小時的第一盤，她坦言有些疲憊，「經過第一盤，第二盤並不好打，我認為她擊球更自在，而我打得急躁了些。」

雖差一勝沒能成為同年包辦印地安泉和邁阿密「陽光雙冠」的第5位女將，芮芭奇娜連同今天決賽發出12記「愛司」在內，邁阿密6戰場場「愛司」數都達兩位數，成為2015年溫布頓美國退役傳奇小威廉絲（Serena Williams）後的第一人，無愧是新一代「愛司女王」。

芮芭奇娜 小威廉絲 溫布頓

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