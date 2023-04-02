高球／奧古斯塔業餘賽 盧昕妤並列第5創台灣史上最佳

2023年奧古斯塔女子業餘高球賽今天進行最終回合，台灣好手盧昕妤抓3博蒂、吞4柏忌，繳出73桿，並以3天低於標準2桿的214桿、並列第5作收，締造台灣球員參賽以來最佳成績。

奧古斯塔女子業餘錦標賽最終回合，移師到奧古斯塔國家俱樂部開打，這裡是每年美國名人賽的固定舉辦場地，過去甚至禁止女性進入球場。

這座難度頗高的場地，也考倒業餘女子小將們，晉級的31名球員，僅3人在最終回合打出低於標準桿的成績，就連前2回合分別繳出66、65桿的業餘球后張斯洋，今天都苦吞76桿。

今年台灣共2名球員參賽，盧昕妤、黃亭瑄都順利晉級，其中盧昕妤表現相當穩定，3回合都穩居前10名。今天在最終回合，盧昕妤甚至在球場著名的「阿門角（第11到13洞，意指最難打的部分，球員常需要禱告）」，抓下1次博蒂，再度證明她的大心臟。

至於去年拿下亞太業餘高爾夫錦標賽后冠的黃亭瑄，今天則吞下76桿，並以3回合221桿、並列第22名作收。

她賽後接受大會訪問時笑說：「非常興奮，昨晚甚至開心到有點睡不著覺，能打奧古斯塔感覺很神聖，球場真的很酷，就跟我之前在電視上看到的一樣。」

美籍華裔的世界業餘球后張斯洋，打完最終回合和美籍韓裔的珍妮裴（Jenny Bae，音譯）並列領先，經過2洞的延長加賽，才由張斯洋拿下后冠。