女足／連假飛黎巴嫩 中華隊拚奧運資格賽
中華女足奧運代表隊今天早上日搭機前往黎巴嫩參加2024巴黎奧運女足亞洲區資格賽第一輪賽事，中華足協理事長王麟祥親自到桃園機場為選手及教練團加油打氣，預祝團隊一切順利。
中華女足奧運隊第一輪資格賽對手是地主黎巴嫩以及印尼，小組賽冠軍的隊伍將晉級10月份的第二輪賽事；中華隊首戰碰黎巴嫩，台灣時間5日晚上7點半開踢，和印尼的對戰11日晚上7點半登場。
臨危受命代理總教練的莊淑美過去是木蘭女足亞洲盃的球員，2014年便開始擔任我國各級女子代表隊的助理教練，「小美教練」期許這批年輕球員們能把握吸取寶貴國際賽經驗的機會，提升自己的技能並爭取到小組冠軍。
王麟祥特別請選手們留意健康及人身安全，「出國比賽的健康是最重要的環節。這次行程因為適逢連假，航程時間較久，中間協會也安排了過境旅館與隨隊的人員處理大小事情，希望大家平安出國，平安回家。」
中華隊球員名單如下：
鄭雅之（台北熊讚）、程思瑜（日本千葉JEF聯）、李佩容（台中藍鯨）、張季蘭（台中藍鯨）、王淑雯（台中藍鯨）、陳妗文（台中藍鯨）、潘昕妤（台中藍鯨）、王湘惠（花蓮）、朱芳儀（花蓮）、潘彥昕（花蓮）、許翊筠（花蓮）、詹筆涵（花蓮）、卓莉萍（花蓮）、張愫心（新北航源）、陳英惠（新北航源）、王剴璇（新北航源）、曾筠雅（新北航源）、鄧霈璘（新北航源）、吳愷晴（高雄陽信）。
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