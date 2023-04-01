HVL／鶯歌工商女排逆轉晉級冠軍戰 中山工商4連霸夢碎

中山工商今天與鶯歌工商在HVL高中排球聯賽女子組4強賽激戰5局，中山錯過2個賽末點，讓鶯歌工商最終3比2逆轉取得勝利，挺進冠軍戰，粉碎中山工商挑戰4連霸美夢。

111學年度HVL高中排球甲級聯賽今天在台北和平籃球館舉行男、女子組4強賽。

尋求4連霸的中山工商，隊史手握14座冠軍，也是各校之最，本季因陣容大換血，挑戰衛冕之路並不順遂，複賽遭鶯歌工商以直落三橫掃，兩隊今天在4強賽狹路相逢，開賽一路追趕的中山，在18比18平手時，靠著陳思妤挺身而出，以25比21逆轉拿下。

中山工商次局因中段接發球不穩，讓鶯歌趁機以25比19扳平，鶯歌第3局以25比15再下一城，而中山工商第4局回穩，以25比23成功延長戰線。

中山工商決勝局一度領先5分，但關鍵時刻未能穩住陣腳，在14比12領先時，鶯歌工商連追4分逆轉，以16比14勝出，收下決賽門票。

鶯歌工商女排隊史最佳為108學年度亞軍，明天將朝著隊史首冠邁進。

另一場女子組賽事，尋求重返榮耀的東山高中，在6強賽前曾赴日本移訓，今天出戰華僑高中，同樣上演5局大戰，東山以25比20、24比26、22比25、25比22、15比6獲勝，晉級決賽，將與鶯歌工商爭冠。

男子組4強賽部分，衛冕軍豐原高商隊史曾11度封王，今天以27比25、25比13、26比24戰勝內湖高工，搶先挺進決賽，距離第12座冠軍更進一步，明天將與華僑高中、麥寮高中之間的勝方角逐金盃。