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溫網／溫布頓網賽解除禁令 允雙俄選手以中立身分參賽

中央社／ 綜合外電報導
俄羅斯好手梅德維夫有望出席今年的溫網。 美聯社
俄羅斯好手梅德維夫有望出席今年的溫網。 美聯社

溫布頓網球錦標賽今天解除對俄羅斯與白俄羅斯選手祭出的禁令，將允許他們以「中立」運動員身分參加今年的草地大滿貫賽，從2022年俄國全面侵烏後採取的立場退讓一步。

路透社報導，主辦溫布頓網球錦標賽（Wimbledon Championships）的全英草地網球俱樂部（All EnglandLawn Tennis Club）在聲明中說，將禁止俄國與白俄選手對入侵行動表達支持，且不得接受國家經費。主席修伊特（Ian Hewitt）說：「我們持續全面譴責俄羅斯的非法入侵行動，我們仍全心全意地支持烏克蘭人民。」

「這是一個相當困難的決定，不是輕率做出，也不是在沒有審慎衡量到受波及者的情況下做出。考量到所有因素，我們認為這是對今年溫網最適合的安排。」

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）說，溫網做出的決定是「不道德的」，敦促英國拒絕向俄國與白俄選手核發簽證。他還發推文說：「俄羅斯停止侵略或犯下暴行了嗎？不，只有溫布頓決定通融這兩個共犯國家的選手。」

溫網去年表示，禁止這兩國的選手參賽，是英國政府在俄羅斯侵烏後所發布指引中唯一的可行選項。俄羅斯稱揮軍侵烏是在執行「特殊軍事行動」。

溫布頓今天在聲明中表示，去年沒有讓個別選手宣布立場的選項，但在與政府和利益相關方交涉後，這些難題已經克服，這項做法獲得政府、英國草地網球協會（Lawn Tennis Association）、世界職業網球協會（ATP）、世界女子職業網球協會（WTA）與國際網球總會（ITF）支持。

男網世界排名第5的俄國好手梅德維夫（Daniil Medvedev）樂見溫網解除禁令的決定。他今天在晉級邁阿密公開賽（Miami Open）後表示：「我很開心得知這個消息。這是我愛的比賽。這是我唯一沒打進8強的比賽…我很開心我今年有機會參賽。」

然而，兩度在溫網封后的捷克女網好手克薇歐娃（Petra Kvitova）說，她反對全英草地網球俱樂部讓俄國與白俄選手參加今年溫網的決定。

克薇歐娃擊敗羅馬尼亞選手瑟絲蒂（Sorana Cirstea）取得邁阿密網賽4強門票後對媒體說：「首先，我當然始終反對戰爭，我只是更擔心烏克蘭人民與烏克蘭選手的處境。」

「我可以理解溫網去年經歷了艱難時期，他們去年因為不讓俄國與白俄選手參賽，賽事積分遭取消。但我真的覺得不應該讓他們參賽。依我看來，連奧運也不能讓他們參加。就這件事來說，我有點偏向烏克蘭那方。」

溫網 羅斯 溫布頓

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