邁阿密網賽／前球王梅德維夫氣勢如虹 連5場挺進冠軍戰

俄羅斯男網好手梅德維夫（Daniil Medvedev）今天通過同胞好友卡察諾夫（Karen Khachanov）的嚴厲考驗，以7比6（5）、3比6、6比3晉級邁阿密公開賽決賽，取得在巡迴賽領先的第28場勝利。

路透社報導，大會第4種子梅德維夫橫掃杜哈、鹿特丹與杜拜的網賽封王，之後又在印地安泉大師賽（Indian Wells Masters）取得亞軍，現在是連續第5場比賽挺進冠軍戰。

在4月2日登場的男網決賽，梅德維夫將迎戰西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）或義大利籍的第10種子辛納（Jannik Sinner）。世界排名第一的阿爾卡拉斯在印地安泉網賽封王，力拚成為在未輸一盤下囊括印地安泉、邁阿密「陽光雙冠」（Sunshine Double）的選手。

法新社報導，27歲的梅德維夫今天對上他的兒時好友卡察諾夫，他在輸掉第2盤情況下急起直追，在面對卡察諾夫的強勁發球時，他靠著拿手的精準抽球脫穎而出，打出一場引人入勝的高品質比賽。

兩人對決時出現一連串來回對抽，梅德維夫從底線擊回卡察諾夫打出的球，之後在自己的發球局將卡察諾夫釘在球場後面。

比賽來到第3盤時，梅德維夫擊出13記愛司球，救下6個破發點中的4個，並在第4局破了卡察諾夫的發球局時，讓比賽局勢轉向有利於他那方，奠定勝基。