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HVL／HVL女子6強賽 中山工商擊敗南湖朝4連霸邁進

中央社／ 台北31日電
111學年度中等學校排球聯賽決賽記者會大合影。 官方提供
111學年度中等學校排球聯賽決賽記者會大合影。 官方提供

111學年度高中排球聯賽（HVL），今天在和平籃球館進行男、女組6強賽事。女子組傳統強權中山工商，以3比1的局數擊敗南湖高中，明天4強要對決鶯歌工商，繼續朝4連霸之路邁進。

至於另一場女子組6強賽事，華僑高中靠著李貝兒火力全開獨攬32分的帶動下，以16比25、25比16、30比28、28比26，驚險的擊敗內湖高中，搶下最後1張4強門票，明天將對上東山高中。

中山工商從80學年度起，至今已經連續32年都闖進4強，校史拿下過HVL最多的14次女子組冠軍，其中還曾經3度完成3連霸，今年則要挑戰校史首度4連霸壯舉。

中山工商在複賽時曾和南湖高中交手，當時南湖以3比2的局數，中斷中山工商的跨季30連勝，今天再戰，中山工商以25比23、25比21、22比25、25比15完成甜蜜復仇。

賽後中山工商教練韓俜亭相當肯定隊長陳思妤的表現：「陳思妤在關鍵時刻的出手都有把握住，而這一戰讓全隊在4強戰前更添信心，只要把攔網做得更到位，有信心前進冠軍戰。」

至於華僑高中和內湖高中之戰，雙方互有攻防，內湖高中首局先取得17比10領先，很快就搶下勝利，但沒想到接下來華僑就靠著李貝兒的攻擊火力帶動下，連拿3局逆轉勝。

華僑高中相隔1年後重返4強，教練陳怡均表示：「這場球是贏在關鍵球的掌握度，還有在防守反攻上皆有做到位，當初設定就是先拚進4強，再來是走一步算一步！」

南湖高中 HVL 排球

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