快訊

清明連假前夕國道11車連環撞起火 駕駛跳車驚惶逃命

民進黨用「這句話」攻擊馬英九 郭正亮轟賴清德：蔡英文都沒說過

「騎車如騎馬」竹市自由車場將花1.1億翻新

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市立自由車場的室內訓練空間漏水壁癌嚴重。圖／時代力量議員林彥甫提供
新竹市立自由車場的室內訓練空間漏水壁癌嚴重。圖／時代力量議員林彥甫提供

地處十八尖山的新竹市立自由車場是北台灣唯一的自由車場地，但場地破舊「騎車像在騎馬」，教育部體育署2021年核定8300萬元翻新場地，市府考量當地須作水土保持，今天再向議會提出3578萬元墊付案追加預算獲大會通過，將同步展開翻新、水保工作，迎接2025年世界壯年運動會賽事。

新竹市立自由車場歷史45年，培育過不少自由車好手。但場地年久失修，環形賽道出現下陷、龜裂、滲水等毛病，司令台內設置的訓練室的設備老舊，牆面斑駁還有壁癌、天花板鋼筋裸露、濕氣重等，加上車場地處十八尖山，場地出現嚴重前傾狀況。

新竹市自由車委員會主委吳興華說，十八尖山的自由車場是重要的練習場地，但主跑道龜裂嚴重，幾乎每1公尺都可見裂痕、補丁，選手騎車如騎馬，也已經多年未舉辦正式賽事。選手長年都在老舊的場地練習，每周三則南下到台中嶄新的木質賽道練習。

新竹市立自由車場年久失修，教育部體育署2021年核定8300萬元修繕，包含中央款5810萬元、市款2490萬元，據悉因使用執照等問題尚未動工，中央補助款一度面臨要被收回窘境。自由車委員會2年來奔走提出施作水保需求，避免車場做好又崩塌。

新竹市議會今天通過3578萬元水土保持經費墊付案，新竹市立自由車場整體工程經費達1億1878萬元。時代力量議員林彥甫提醒有棒球場前車之鑑，自由車場施工工法材質務必符合設計規範，提升賽事安全，國民黨團先前會勘，期待車場早日重建完成。

市府教育處指出，今年將進行自由車場周邊水土保持工作，也將替場地翻新，包含除新鋪設自由車道、結構加強，以及室內空間重新配置與排水系統改善等，完成翻新待迎接2025世界壯年運動會將在此舉辦自由車賽事。

吳興華獲悉預算通過很開心，他說，自由車場多為新竹市各校隊練習使用，期待未來車場翻新升級；目前新竹市也有1支自由車隊成員30人，來自國中、高中與大學，包括建華國中、光復中學與世界高中的自行車選手，都正在為4月的全中運努力練習。

新竹市立自由車場是北台灣唯一的自由車場地，但場地破舊、多處補丁裂縫。圖／新竹市自由車委員會提供
新竹市立自由車場是北台灣唯一的自由車場地，但場地破舊、多處補丁裂縫。圖／新竹市自由車委員會提供
新竹市立自由車場的室內訓練空間漏水壁癌嚴重。圖／時代力量議員林彥甫提供
新竹市立自由車場的室內訓練空間漏水壁癌嚴重。圖／時代力量議員林彥甫提供
新竹市立自由車場是北台灣唯一的自由車場地，但場地破舊、多處裂縫。圖／時代力量議員林彥甫提供
新竹市立自由車場是北台灣唯一的自由車場地，但場地破舊、多處裂縫。圖／時代力量議員林彥甫提供
新竹市立自由車場是北台灣唯一的自由車場地，但場地破舊、多處補丁裂縫。圖／新竹市自由車委員會提供
新竹市立自由車場是北台灣唯一的自由車場地，但場地破舊、多處補丁裂縫。圖／新竹市自由車委員會提供
新竹市立自由車場是北台灣唯一的自由車場地，但場地破舊、多處補丁裂縫。圖／新竹市自由車委員會提供
新竹市立自由車場是北台灣唯一的自由車場地，但場地破舊、多處補丁裂縫。圖／新竹市自由車委員會提供

自由車 體育署 全中運

延伸閱讀

足球／綠委籲青足聯賽不能斷 體育署：足協提計畫會協助

新普聯手新竹臺大 推病房智慧型床頭卡資訊系統

竹市今年機車汰舊換新補助方案出爐 最高領4萬7300元

竹市今辦春祭追悼陣亡將士與公殞官兵 高虹安首任主祭

相關新聞

「騎車如騎馬」竹市自由車場將花1.1億翻新

地處十八尖山的新竹市立自由車場是北台灣唯一的自由車場地，但場地破舊「騎車像在騎馬」，教育部體育署2021年核定8300萬...

足球／綠委籲青足聯賽不能斷 體育署：足協提計畫會協助

民進黨立委張廖萬堅、劉世芳、陳培瑜今天說，中華民國足球協會日前宣布停辦青年足球聯賽，引發球員及家長不滿，為壯大國內足球風...

舉重／羅楹湲5月重登亞錦賽舞台 拚紀錄還有牙齒貼片

我國舉重好手羅楹湲去年在亞錦賽以雙破全國紀錄得表現拿下2銀、1銅佳績，而即將在4月底赴韓移訓並在5月重回亞錦賽舞台的她，...

因「齒」完美 牙材品牌贊助6女性運動員重拾美齒

牙材品牌士卓曼近年來在全球推出Women Implantology Network（簡稱WIN Program）計畫，在...

田徑／陳玟溥200公尺跑20秒69 僅次楊俊瀚

台南大學短跑好手陳玟溥昨天在112年全國大專校院田徑公開賽男子200公尺賽事，先是在預賽跑出追平個人最佳的21秒03，決...

世大運／和森巴軍團太有緣！中華隊籃排球都碰巴西

因新冠疫情兩次延宕的成都世大運終於要在7月28日點燃戰火，賽事將舉辦18種運動種類，27日到31日在東安湖舉辦團長會議，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦