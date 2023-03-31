「騎車如騎馬」竹市自由車場將花1.1億翻新

地處十八尖山的新竹市立自由車場是北台灣唯一的自由車場地，但場地破舊「騎車像在騎馬」，教育部體育署2021年核定8300萬元翻新場地，市府考量當地須作水土保持，今天再向議會提出3578萬元墊付案追加預算獲大會通過，將同步展開翻新、水保工作，迎接2025年世界壯年運動會賽事。

新竹市立自由車場歷史45年，培育過不少自由車好手。但場地年久失修，環形賽道出現下陷、龜裂、滲水等毛病，司令台內設置的訓練室的設備老舊，牆面斑駁還有壁癌、天花板鋼筋裸露、濕氣重等，加上車場地處十八尖山，場地出現嚴重前傾狀況。

新竹市自由車委員會主委吳興華說，十八尖山的自由車場是重要的練習場地，但主跑道龜裂嚴重，幾乎每1公尺都可見裂痕、補丁，選手騎車如騎馬，也已經多年未舉辦正式賽事。選手長年都在老舊的場地練習，每周三則南下到台中嶄新的木質賽道練習。

新竹市立自由車場年久失修，教育部體育署2021年核定8300萬元修繕，包含中央款5810萬元、市款2490萬元，據悉因使用執照等問題尚未動工，中央補助款一度面臨要被收回窘境。自由車委員會2年來奔走提出施作水保需求，避免車場做好又崩塌。

新竹市議會今天通過3578萬元水土保持經費墊付案，新竹市立自由車場整體工程經費達1億1878萬元。時代力量議員林彥甫提醒有棒球場前車之鑑，自由車場施工工法材質務必符合設計規範，提升賽事安全，國民黨團先前會勘，期待車場早日重建完成。

市府教育處指出，今年將進行自由車場周邊水土保持工作，也將替場地翻新，包含除新鋪設自由車道、結構加強，以及室內空間重新配置與排水系統改善等，完成翻新待迎接2025世界壯年運動會將在此舉辦自由車賽事。

吳興華獲悉預算通過很開心，他說，自由車場多為新竹市各校隊練習使用，期待未來車場翻新升級；目前新竹市也有1支自由車隊成員30人，來自國中、高中與大學，包括建華國中、光復中學與世界高中的自行車選手，都正在為4月的全中運努力練習。 新竹市立自由車場是北台灣唯一的自由車場地，但場地破舊、多處補丁裂縫。圖／新竹市自由車委員會提供 新竹市立自由車場的室內訓練空間漏水壁癌嚴重。圖／時代力量議員林彥甫提供 新竹市立自由車場是北台灣唯一的自由車場地，但場地破舊、多處裂縫。圖／時代力量議員林彥甫提供 新竹市立自由車場是北台灣唯一的自由車場地，但場地破舊、多處補丁裂縫。圖／新竹市自由車委員會提供 新竹市立自由車場是北台灣唯一的自由車場地，但場地破舊、多處補丁裂縫。圖／新竹市自由車委員會提供

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