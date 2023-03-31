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舉重／羅楹湲5月重登亞錦賽舞台 拚紀錄還有牙齒貼片

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
舉重好手羅楹湲（右1）透露自己有做牙齒貼片的夢想。記者劉肇育／攝影
舉重好手羅楹湲（右1）透露自己有做牙齒貼片的夢想。記者劉肇育／攝影

我國舉重好手羅楹湲去年在亞錦賽以雙破全國紀錄得表現拿下2銀、1銅佳績，而即將在4月底赴韓移訓並在5月重回亞錦賽舞台的她，在今天出席牙材品牌贊助活動時表示，這次的目標除了要力拚獎牌與再破全國紀錄外，也希望拿回佳績後與贊助商爭取進行牙齒貼片，讓愛笑的她能笑得更有自信。

過去手肘曾飽受傷勢所苦的羅楹湲，去年在巴林舉行的亞洲舉重錦標賽中，以抓舉110公斤、挺舉133公斤、總和243公斤，其中抓舉與總和都打破自己所保持的全國紀錄，拿下2銀、1銅佳績。

而今年5月她也將再次回到亞錦賽舞台，並為今年9月登場的杭州亞運做準備，談到4月底將前往南韓移訓並接續參加5月在南韓晉州市舉行的亞錦賽，羅楹湲也明確地點出這次參賽目標，「這次目標就是拚前3名和破紀錄，希望抓舉能有113到115公斤，挺舉則是要135到140公斤。」

今天羅楹湲在受邀參加牙材品牌贊助活動「WIN TAIWAN X 女性給力計畫」時表示，平時自己就相當注重牙齒的清潔，除了使用電動牙刷外也會使用牙粉潔牙，在日前與郭芯妤醫師視訊會診時，她也提出了希望能夠進行牙齒貼片的想法，「因為之前有個學妹也是把比賽獎金拿去做貼片，人也變得更有自信，所以我才會有這樣的想法，因為我認為跟大家說話時，都會先看到牙齒。」

郭芯妤指出，依照她過去的印象，舉重選手在舉重過程中大多都會咬牙切齒，可能會導致貼片破裂；不過羅楹湲卻笑著表示，在觀察自己的比賽影片後卻發現，自己訓練與比賽時其實都是嘴巴張開開，她也透露希望在這次亞錦賽奪回佳績後，能夠完成貼片夢想。

舉重 亞運

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