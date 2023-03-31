因「齒」完美 牙材品牌贊助6女性運動員重拾美齒

牙材品牌士卓曼近年來在全球推出Women Implantology Network（簡稱WIN Program）計畫，在全球各區選出具代表性的女醫師參與公益活動，而台灣今年也跟進這項計畫，並透過國內體育單位推薦，找來錢薇娟、韓幸霖、雷千瑩、謝喜恩、沈彥汝、羅楹湲等6位體育界女性代表合作，攜手3位女性牙醫師打造因「齒」完美的職涯生活。

這次計畫主要是由WIN Taiwan核心成員郭芯妤醫師為6位傑出女性運動員提供全方位的口腔健康診療服務，希望透過計畫改善運動員的生活品質，不僅恢復口腔健康，同時也提升牙齒美觀度，在比賽時更加閃耀自信。

在今天的記者會上，身為計畫參與者之一的女壘教練韓幸霖就表示，由於過去自己不好的診療經驗，讓她第一次與郭芯妤醫師接觸時，相當的緊張，不過在郭芯妤的引導下先是放鬆心情，並了解她過去不好的看診經驗過程後，雙方已經能好好處理治療，並重拾美齒及笑容。

而「跨欄女神」謝喜恩也分享了與郭芯妤互動時，對方發現了她有嚴重鼻竇炎的狀況，並在郭芯妤建議下就診並改善狀況的過程，郭芯妤也強調這個計畫並不是要利用運動員來做些什麼，而是希望透過運動員與醫生的連結，讓大家看到她們更自信的一面。

台灣士卓曼指出，2023年只是一個開始，「WIN TAIWAN X 女性給力計畫」藉由贊助多位亞運選手，希望能幫助選手們解決擾人的口腔問題，全心備戰在比賽中拿下好成績。未來也期待與中華民國體育運動總會合作，持續贊助優秀的女性運動員，並邀集更多像郭芯妤、孫千婷及王雅瑩等優秀的女性牙醫師加入此計畫，使台灣體壇中的傑出女性，能因本計畫展現自信美麗的笑容，讓她們的運動生涯也因「齒」完美。

udn討論區