快訊

新加坡樟宜機場出入境檢查系統掛了！籲旅客「推遲非必要旅行」

外送餐點被狗叼走！苦主發現「一口都沒動」網看內容物笑：這東西連狗都嫌

進場175天！國安基金何時退場？4月13日將召開例會

因「齒」完美 牙材品牌贊助6女性運動員重拾美齒

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
牙材品牌士卓曼贊助6位體育界女性代表打造因「齒」完美的職涯生活。記者劉肇育／攝影
牙材品牌士卓曼贊助6位體育界女性代表打造因「齒」完美的職涯生活。記者劉肇育／攝影

牙材品牌士卓曼近年來在全球推出Women Implantology Network（簡稱WIN Program）計畫，在全球各區選出具代表性的女醫師參與公益活動，而台灣今年也跟進這項計畫，並透過國內體育單位推薦，找來錢薇娟、韓幸霖、雷千瑩、謝喜恩、沈彥汝、羅楹湲等6位體育界女性代表合作，攜手3位女性牙醫師打造因「齒」完美的職涯生活。

這次計畫主要是由WIN Taiwan核心成員郭芯妤醫師為6位傑出女性運動員提供全方位的口腔健康診療服務，希望透過計畫改善運動員的生活品質，不僅恢復口腔健康，同時也提升牙齒美觀度，在比賽時更加閃耀自信。

在今天的記者會上，身為計畫參與者之一的女壘教練韓幸霖就表示，由於過去自己不好的診療經驗，讓她第一次與郭芯妤醫師接觸時，相當的緊張，不過在郭芯妤的引導下先是放鬆心情，並了解她過去不好的看診經驗過程後，雙方已經能好好處理治療，並重拾美齒及笑容。

而「跨欄女神」謝喜恩也分享了與郭芯妤互動時，對方發現了她有嚴重鼻竇炎的狀況，並在郭芯妤建議下就診並改善狀況的過程，郭芯妤也強調這個計畫並不是要利用運動員來做些什麼，而是希望透過運動員與醫生的連結，讓大家看到她們更自信的一面。

台灣士卓曼指出，2023年只是一個開始，「WIN TAIWAN X 女性給力計畫」藉由贊助多位亞運選手，希望能幫助選手們解決擾人的口腔問題，全心備戰在比賽中拿下好成績。未來也期待與中華民國體育運動總會合作，持續贊助優秀的女性運動員，並邀集更多像郭芯妤、孫千婷及王雅瑩等優秀的女性牙醫師加入此計畫，使台灣體壇中的傑出女性，能因本計畫展現自信美麗的笑容，讓她們的運動生涯也因「齒」完美。

謝喜恩 錢薇娟 女壘

延伸閱讀

大陸選手切陽什姐將遞補倫敦奧運金牌 創藏族首位紀錄

錯失亞運金牌的沉痛體悟 輕艇天菜：不輕言放棄，無論夢想有多遙遠！

PLG／攻城獅與DV正式結盟合作 成官方贊助商

盼讓俄與白俄運動員以中立身分參賽 國際奧會遭批

相關新聞

舉重／羅楹湲5月重登亞錦賽舞台 拚紀錄還有牙齒貼片

我國舉重好手羅楹湲去年在亞錦賽以雙破全國紀錄得表現拿下2銀、1銅佳績，而即將在4月底赴韓移訓並在5月重回亞錦賽舞台的她，...

因「齒」完美 牙材品牌贊助6女性運動員重拾美齒

牙材品牌士卓曼近年來在全球推出Women Implantology Network（簡稱WIN Program）計畫，在...

田徑／陳玟溥200公尺跑20秒69 僅次楊俊瀚

台南大學短跑好手陳玟溥昨天在112年全國大專校院田徑公開賽男子200公尺賽事，先是在預賽跑出追平個人最佳的21秒03，決...

世大運／和森巴軍團太有緣！中華隊籃排球都碰巴西

因新冠疫情兩次延宕的成都世大運終於要在7月28日點燃戰火，賽事將舉辦18種運動種類，27日到31日在東安湖舉辦團長會議，...

LPGA／奧古斯塔女子業餘高球賽 台灣盧昕妤暫居第7

2023年奧古斯塔女子業餘高球賽，台灣好手盧昕妤今天在首回合抓7博蒂、吞4柏忌，還有1雙柏忌，繳出低於標準1桿的71桿，...

拳擊／林郁婷性別生化指數異常事件 體育署：已再度檢測

東京奧運拳擊女將林郁婷上周女子拳擊世錦賽原本打下女子57公斤級銅牌，但頒獎典禮時突然被通知遭除名，國際拳擊總會（IBA）...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦