LPGA／台灣好手盧昕妤、黃亭瑄 首闖奧古斯塔女子高球決賽

2023年奧古斯塔女子業餘高球賽今天進行第2回合，台灣好手盧昕妤抓3博蒂、吞1柏忌，繳出70桿，以2天低於標準3桿的141桿並列第4，和並列第21的黃亭瑄攜手首度闖進決賽。

奧古斯塔女子業餘高球賽從2019年開辦，過去4屆台灣都有球員參賽，但今年是首度有台灣球員打進最終回合的決賽，而且一次還是2人晉級。

根據賽制規定，比賽前2回合在隱居地高爾夫俱樂部（Champions Retreat Golf Club）進行，取前30名（含並列）球員晉級最終回合決賽，而決賽日將移師到全球著名的奧古斯塔俱樂部開打，讓這些女子業餘好手可以一圓心中高球朝聖夢。

大會休兵一天，不論晉級或者被淘汰的球員，都可以進入奧古斯塔俱樂部練球，感受世界頂級球場的迷人滋味。

目前就讀美國俄勒岡大學大三的盧昕妤，業餘世界排名第31名，盧昕妤出生、成長於台北，一開始是從事業務工作的父親和客戶打球，盧昕妤跟著去玩，玩著玩著燃起對高爾夫的興趣，在和平高中畢業後，遠赴美國就讀大學。

盧昕妤在去年太平洋12校聯盟（PAC-12）女子高爾夫錦標賽中以3回合低於標準桿6桿，奪下個人冠軍。

至於首回合失常繳出79桿的黃亭瑄，今天拿出去年獲得亞太業餘錦標賽球后身手，全場抓7博蒂、吞1柏忌繳出66桿，2天下來以高於標準1桿的145桿，並列第21名，同樣擠進決賽窄門。

至於業餘世界排名第1的美籍華裔球員張斯洋，今天再度繳出65桿，並以2天低於標準13桿的131桿、帶有5桿優勢單獨位居領先。

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