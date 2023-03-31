法國：IOC對俄選手參賽建議 不影響巴黎奧運

中央社／ 巴黎30日綜合外電報導
法國體育部長歐迪亞-卡斯特拉。法新社
法國體育部長歐迪亞-卡斯特拉。法新社

法國體育部長歐迪亞-卡斯特拉今天表示，國際奧會（IOC）近日做出允許俄羅斯和白俄羅斯選手以中立身分參加未來比賽的建議，對2024年巴黎奧運沒有約束力。

法新社報導，歐迪亞-卡斯特拉（Amelie Oudea-Castera）在巴黎近郊視察時告訴媒體記者，國際奧會的建議「只是一項措施，這項措施對於我們（在2024年巴黎奧運）將會怎麼做並不具預先判決力」。

她補充說：「如果各單項運動的國際總會決定個別選手可參賽，將會依照嚴格制度進行，不會有俄羅斯的國旗和國歌出現。」

俄羅斯去年全面入侵鄰國烏克蘭後，西方各國政府、公民社會和運動員紛紛反對讓任何俄國選手參加奧運。俄國盟友白俄羅斯的選手也面臨相同處境。

國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）宣布，國際奧會28日一致建議，允許俄羅斯和白俄羅斯選手以中立身分參加未來的國際競賽。

但國際奧會迄未決定，相同建議是否適用於巴黎奧運，只承諾會在「適當時機」做出決定，但日期未定。

歐迪亞-卡斯特拉今天表示：「擁有最後發言權的是國際奧會，決定選手參賽條件的也是國際奧會。」

不過她也說：「另一方面，奧運地主國領導人顯然也有發言權，國際奧會會在考量時納入其中。」

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