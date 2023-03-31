羽球／馬德里大師賽 李家兄弟晉級8強

中央社／ 台北30日電
羽球兄弟檔李芳任（前）、李芳至（後）。圖／聯合報系資料照片
羽球兄弟檔李芳任（前）、李芳至（後）。圖／聯合報系資料照片

超級300的西班牙馬德里羽球大師賽，今天進行各組16強，台灣共7組人馬出賽，結果包括蘇敬恒、葉宏蔚及雙胞胎「李家兄弟」李芳任、李芳至等2組男雙晉級8強。

雙胞胎兄弟檔李芳任、李芳至，今天面對大會第5種子、去年全英羽球賽男雙冠軍的印尼組合毛蘭納（Bagas Maulana）與菲克利（Muhammad ShohibulFikri）打來毫不畏懼。

雖然雙方是首度交手，但首局「李家兄弟」在8比7領先時，拉出一波7比1的攻勢擴大領先優勢，順利以21比14拿下。雖然第2局被對手以10比21扳回一城，但關鍵的第3局雙方依舊纏鬥。

李芳任、李芳至雖然一度以11比15落後，但他們一路苦追，在16比19落後時，一口氣連得4分，反倒率先取得賽末點，儘管被對手追成20比20平手，但「李家兄弟」隨即連得2分，如願收下比賽勝利。

至於另一組男雙的「台灣內戰」，蘇敬恒和葉宏蔚組合，僅用了32分鐘，就以2個21比15擊敗張課琦、柏禮維組合。

明天登場的8強賽，李芳任和李芳至，要對上大會頭號種子、印尼組合法賈爾（Fajar Alfian）與阿利安托（Muhammad Rian Ardianto）；蘇敬恒、葉宏蔚則要對上日本搭檔目崎駿太郎和西田晴哉。

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