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世大運／和森巴軍團太有緣！中華隊籃排球都碰巴西

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
成都世大運男籃分組籤表。圖／大專體育總會提供
成都世大運男籃分組籤表。圖／大專體育總會提供

因新冠疫情兩次延宕的成都世大運終於要在7月28日點燃戰火，賽事將舉辦18種運動種類，27日到31日在東安湖舉辦團長會議，今天下午進行團體種類抽籤，我國參與的男、女籃以及男、女排預賽分組出爐，中華隊和巴西特別有緣，4支代表隊預賽都將與「森巴軍團」碰頭。

成都世大運7月28日開幕，賽事將進行到8月8日，總計舉辦18個運動種類，我國預計參賽16種，選手將超過200人；今天抽出的團體種類中，女籃共有14國參賽，賽程將從7月28日進行到8月6日，預賽分4組，單循環後取分組前2晉級。

中華女籃隊史最佳成績是2011年深圳世大運的銀牌，2017年台北世大運也留下銅牌，今年預賽分到B組，將與斯洛伐克、巴西、捷克爭8強門票；上屆拿坡里世大運中華隊和斯洛伐克和捷克也曾碰頭，當時都以超過20分差距奪勝，成都世大運有望延續晉級紀錄。

男籃共17國參賽，預賽分4組，中華隊位於唯一5隊的A組，將面對南非、立陶宛、巴西和地主中國大陸。以上4隊僅大陸上屆參賽，當時雖在分組敬陪末座，但今年以地主之姿晉級，不容小覷。立陶宛2017年台北世大運曾擊退美國奪金，南非與巴西近兩屆沒有參賽。

成都世大運排球賽程7月29日到8月7日登場，中華男、女排都抽到分組較少隊伍的組別。

女排本次共計15國、分成4組，中華代表隊曾拿下2005年土耳其世大運金牌，成都將與2013年第4名波蘭、上屆第6名巴西同在A組，取得1勝就有機會晉級，超越上屆第12名的成績。

18支世大運男排隊今年齊聚成都，2015年創隊史最佳第4名的中華隊，這次預賽分在D組，除將遭遇上屆拿坡里世大運金牌義大利，還會碰頭上屆第12名巴西以及自2009年以後再戰世大運的德國。

成都世大運今天在東安湖舉行團體運動抽籤。圖／大專體育總會提供
成都世大運今天在東安湖舉行團體運動抽籤。圖／大專體育總會提供
成都世大運女排分組籤表。圖／大專體育總會提供
成都世大運女排分組籤表。圖／大專體育總會提供
成都世大運女籃分組籤表。圖／大專體育總會提供
成都世大運女籃分組籤表。圖／大專體育總會提供
成都世大運男排分組籤表。圖／大專體育總會提供
成都世大運男排分組籤表。圖／大專體育總會提供

中華隊 排球

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