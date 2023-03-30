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LPGA／奧古斯塔女子業餘高球賽 台灣盧昕妤暫居第7

中央社／ 台北30日電
盧昕妤。 中華高球協會提供
盧昕妤。 中華高球協會提供

2023年奧古斯塔女子業餘高球賽，台灣好手盧昕妤今天在首回合抓7博蒂、吞4柏忌，還有1雙柏忌，繳出低於標準1桿的71桿，暫時並列第7。

奧古斯塔女子業餘高球賽從2019年開辦，是世界女子業餘球員的重要大賽，賽制為期3天、54洞比桿賽，前36洞結束後，取前30名球員（含並列）晉級最終回合。

比賽前2回合在隱居地高爾夫俱樂部（ChampionsRetreat Golf Club）進行，最終回合則會移師到美國名人賽的正式舉辦場地「奧古斯塔俱樂部」開打，讓這些業餘球員一圓高爾夫的朝聖夢。

台灣從2019年起都有球員參賽，過去都沒人能闖進最終回合正式踏進奧古斯塔俱樂部。

今年依照女子業餘世界排名，台灣有盧昕妤、黃亭瑄2人獲得參賽資格。首回合盧昕妤表現出色，雖然成績略有起伏，但也抓下了7次博蒂。

連續2年參賽的盧昕妤，在賽前接受主辦單位訪問時提到：「今年的感覺會比較從容一點，也對這座球場的環境更加熟悉，去年確實自己太過緊張，希望這次能好好發揮出自己的經驗。」盧昕妤目前業餘世界排名第31，是美國俄勒岡大學的大3學生。

至於靠著去年亞太業餘錦標賽冠軍而取得參賽資格的黃亭瑄，今天表現不佳，僅繳出79桿、並列第67名的成績。

高居業餘世界排名第1的美籍華裔球員張斯洋（Rose Zhang）果然不負所望，全場抓6博蒂、沒失誤繳出66桿獨居榜首。

高爾夫 美國名人賽

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