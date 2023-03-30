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拳擊／林郁婷性別生化指數異常事件 體育署：已再度檢測

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

東京奧運拳擊女將林郁婷上周女子拳擊世錦賽原本打下女子57公斤級銅牌，但頒獎典禮時突然被通知遭除名，國際拳擊總會（IBA）之後才說明除名原因是林郁婷賽前性別生化指數異常，體育署競技運動組長藍坤田今天表示，林郁婷周二返國後就再度檢測，結果約會在一周左右出爐，屆時會視檢測結果再去協助林郁婷。

27歲的林郁婷曾2度打下世錦賽金牌，包括去年57公斤級登頂，2021年也登上東京奧運殿堂，但今年世錦賽首度遇到IBA用抽血方式檢測，被指性別生化指數異常狀況也是頭一遭。

藍坤田強調，體育署很重視林郁婷這次情形，會全面協助選手，也透過中華民國拳擊協會了解相關資訊，林郁婷也在28日下午進行檢測，約一星期後結果會出爐。

「署裡立場當然是站在選手這方。」藍坤田提到，抽血檢驗性別生化指數是IBA的規定，國內並沒類似檢測，IBA的檢驗標準、內容仍在搜集中，待林郁婷28日的檢測報告出爐後，若是有相關數值不同，一定會為林郁婷爭取。

林郁婷 拳擊 世錦賽

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