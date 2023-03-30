快訊

美軍兩架黑鷹直升機訓練時墜毀！傳多達9人罹難

新冠疫情趨緩 快篩仍可實名制購買！第12輪4月1日實施

哭了！帥哥未回LINE…她實測新方法「這串字消失」真的被封鎖 2招功能來複習

足球／內馬爾線上賭博一小時輸光3000萬 他崩潰表情超誇張

聯合新聞網／ 綜合報導
巴西足球巨星內馬爾（Neymar）線上賭博一小時輸100萬美金。截圖自Youtube／MathFootball
巴西足球巨星內馬爾（Neymar）線上賭博一小時輸100萬美金。截圖自Youtube／MathFootball

巴西足球巨星內馬爾（Neymar）因腳踝受傷開刀休養，閒閒沒事做之下，開始沉迷線上撲克遊戲，在短短一小時內竟然輸了100萬美金（約3000萬台幣）。

根據外媒《馬卡報》報導，內馬爾經常在直播平台上玩賭博遊戲，但最近卻不太順利，一個小時內就損失了100萬美元，導致他假裝哭泣和尖叫，同時還在背景播放鐵達尼號主題曲。

內馬爾並不是第一次出現在牌桌上，過去他還參加過歐洲撲克巡迴賽，甚至其他玩家認為他可以成為職業選手。但這項「娛樂」也引起不小的風波，他的Twitter帳號在輸錢的同一天晚上遭到黑客攻擊。

內馬爾2022年的年薪被預估為3650萬歐元（約12億台幣）此次賭輸100萬美金對這位31歲的超級巨星來說，也不是太大的數目。不過賭博不是個好休閒，加上沒有內馬爾的財力之下，千萬不要輕易嘗試！

內馬爾

相關新聞

足球／內馬爾線上賭博一小時輸光3000萬 他尖叫痛哭表情超誇張

巴西足球巨星內馬爾（Neymar）因腳踝受傷開刀休養，閒閒沒事做之下，開始沉迷線上撲克遊戲，在短短一小時內竟然輸了100萬美金（約3000萬台幣）。 根據外媒《馬卡報》報導，內馬爾經常在直播平台

田徑／成績僅次於楊俊瀚 陳玟溥衝出20秒69登第二傑

台南大學短跑好手陳玟溥，今天在112年全國大專校院田徑公開賽男子200公尺決賽，衝出20秒69的成績摘金，這也讓他躍居我...

足球／苗頭不對 拜仁大膽換帥

德甲霸主拜仁慕尼黑上周無預警宣布換帥，解雇「少帥」納格爾斯曼（Julian Nagelsmann），請來曾率切爾西拿下歐...

射箭／企業聯賽4月8日新北開打 新北凱撒雷千瑩、戴宇軒領軍

中華企業射箭聯賽去年由新北凱撒射箭隊奪冠，按慣例開幕戰將在新北市舉辦。新北體育處說，4月8日將由去年冠亞軍隊伍新北凱撒與...

西班牙羽賽／許玟琪寶島內戰闖關 王子維首輪落馬

西班牙羽賽緊接在瑞士羽賽後登場，寶島羽將共有20組在會內賽亮相，男單在「羽球王子」王子維遭逆轉下全軍覆沒，女單也僅剩「中...

網球／邁阿密遭逆轉 詹家姊妹無緣4強

闖進邁阿密女網賽8強的詹家姊妹詹詠然／詹皓晴，台灣時間今天凌晨先盛後追，搶下首盤下遭第8種子組合美國梅莉雪（Nicole...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦