足球／內馬爾線上賭博一小時輸光3000萬 他崩潰表情超誇張

巴西足球巨星內馬爾（Neymar）因腳踝受傷開刀休養，閒閒沒事做之下，開始沉迷線上撲克遊戲，在短短一小時內竟然輸了100萬美金（約3000萬台幣）。

根據外媒《馬卡報》報導，內馬爾經常在直播平台上玩賭博遊戲，但最近卻不太順利，一個小時內就損失了100萬美元，導致他假裝哭泣和尖叫，同時還在背景播放鐵達尼號主題曲。

內馬爾並不是第一次出現在牌桌上，過去他還參加過歐洲撲克巡迴賽，甚至其他玩家認為他可以成為職業選手。但這項「娛樂」也引起不小的風波，他的Twitter帳號在輸錢的同一天晚上遭到黑客攻擊。

內馬爾2022年的年薪被預估為3650萬歐元（約12億台幣）此次賭輸100萬美金對這位31歲的超級巨星來說，也不是太大的數目。不過賭博不是個好休閒，加上沒有內馬爾的財力之下，千萬不要輕易嘗試！

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