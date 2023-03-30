田徑／成績僅次於楊俊瀚 陳玟溥衝出20秒69登第二傑

台南大學短跑好手陳玟溥，今天在112年全國大專校院田徑公開賽男子200公尺決賽，衝出20秒69的成績摘金，這也讓他躍居我國歷年第二傑，僅次於楊俊瀚的全國紀錄20秒23，讓他在衝線後直言一度以為自己看錯成績。

今年碩一的陳玟溥，從去年開始就在200公尺賽事中成績持續進步，其中在去年10月於宜蘭舉行的全田賽中，他就將個人生涯最佳成績推進到21秒03，並且躋身歷年第15傑。

不過今天的大專公開賽，陳玟溥在預賽就跑出平個人最佳的21秒03，下午的決賽他更是在出彎後就取得領先，最終以20秒69達標率先衝線，不僅達到亞運參賽標準，也登上我國男子200公尺歷年第二傑，僅次於楊俊瀚的全國紀錄20秒23，且同場的前4名選手也都跑出破大會紀錄的成績。

對於一口氣將個人最佳成績推進了0.34秒，甚至成為繼楊俊瀚後，我國史上第2位在男子200公尺跑進20秒70內的選手，陳玟溥賽後受訪時直言，至今仍不敢置信，「我真的以為我看錯成績，應該是21秒69而不是20秒69。」

陳玟溥坦言在昨天男子100公尺決賽成績不如預期後其實有點難過，也認為成績不該如此，不過今天他隨即重新調整心情再出發，結果就獲得讓自己也訝異的結果，「今天剛出去以後就覺得好像狀況不錯，但也沒有多想，抵達終點後聽到成績，還覺得好奇怪。」

陳玟溥過去在全國性短跑賽事中幾乎都能躋身決賽，不過成績並不算特別突出，他也直言抗壓力與起跑是自己的兩大缺點，這也讓他逐漸將重心轉移到200公尺賽場上，希望能夠力拚佳績，「今年原本就希望能夠達標亞運，現在算是提前完成目標了。」

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