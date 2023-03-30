射箭／企業聯賽4月8日新北開打 新北凱撒雷千瑩、戴宇軒領軍
中華企業射箭聯賽去年由新北凱撒射箭隊奪冠，按慣例開幕戰將在新北市舉辦。新北體育處說，4月8日將由去年冠亞軍隊伍新北凱撒與寒舍集團，在新莊體育園區陽光草坪開打。現場還規畫新北凱撒主場日，周邊設有射箭運動體驗及胖卡餐車，可近距離為選手加油。
新北凱撒射箭隊，今年由奧運國手雷母雷千瑩、戴宇軒領軍，率呂岱凌、詹紫媚、隋昀瑾、許家豪、柯庭風及新秀鄭祥輝、黃立承、楊宗翰，其中鄭祥輝為去年全中運金牌選手，並於2022年世界中學運動會奪下雙金；楊宗翰也入選成都世大運國手，以拿下第二座金盃為目標。
體育處表示，開幕戰選在新北市新莊體育園區的陽光草坪，開幕式在4月8日下午2點舉辦，開幕式後即展開聯賽首場對戰「新北凱撒VS寒舍集團」。此外，當天上午10點至下午4點，現場設置射箭體驗區及胖卡餐車，成人可實際體驗「比賽級反曲弓及比賽箭」、兒童則有「兒童弓及安全箭」並由專人指導，完成闖關任務還有機會抽中凱撒集團提供限量餐券。
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