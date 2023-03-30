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西班牙羽賽／許玟琪寶島內戰闖關 王子維首輪落馬

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
台灣羽球選手許玟琪。 聯合報系資料照
台灣羽球選手許玟琪。 聯合報系資料照

西班牙羽賽緊接在瑞士羽賽後登場，寶島羽將共有20組在會內賽亮相，男單在「羽球王子」王子維遭逆轉下全軍覆沒，女單也僅剩「中租學霸」許玟琪，僅7組台將繼續闖關。

男單3選手首輪都是在3局大戰中落馬，李佳豪不敵列頭號種子的日本西本拳太，「左手重砲」林俊易敗給列第8種子的法國波波夫（Toma Junior Popov），排第7種子的「羽球王子」王子維遭日本渡邊航貴逆轉。

身高僅166公分的渡邊航貴剛在瑞士奪下本季首冠，且是3局力退我國「一哥」周天成，今天再展現韌性，歷時52分鐘以18：21、21：10、21：12逆轉王子維。

女單唯二台將就在首輪會師，排上第7種子的「中租學霸」許玟琪以21：16、21：17拍下宋碩芸晉級，下戰將和丹麥女將布里西費爾特（Mia Blichfeldt）搶8強門票。

男雙共有6組台將會內賽亮相，上演兩組「寶島內戰」，最終李芳任／李芳至兄弟、張課琦／柏禮維和葉宏蔚／蘇敬恒挺進第二輪，張課琦／柏禮維和葉宏蔚／蘇敬恒更要再度上演自家人對決，等於預約一張8強席位。

女雙4組台將張淨惠／楊景惇突圍，混雙5組代表由張課琦／李佳馨和李哲輝／許雅晴持續挺進。

王子維 許玟琪 羽球

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