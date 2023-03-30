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網球／邁阿密遭逆轉 詹家姊妹無緣4強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
詹詠然(前)與詹皓晴。 詹家姊妹提供
詹詠然(前)與詹皓晴。 詹家姊妹提供

闖進邁阿密女網賽8強的詹家姊妹詹詠然詹皓晴，台灣時間今天凌晨先盛後追，搶下首盤下遭第8種子組合美國梅莉雪（Nicole Melichar-Martinez）／澳洲佩蕾絲（Ellen Perez）逆轉，在「超級搶10」下無緣晉級。

姊妹倆上月多哈女網賽才碰梅莉雪／佩蕾絲，當時戰到「超級搶10」驚險以12：10勝出；今天詹家姊妹沒能複製勝利，首盤雖能把握第6局破發機會，以6：3先下一城，但第二盤5：5時錯過2個破發機會，反讓瓦解危機的對手關鍵12局破發成功，以7：5扳平盤數。

美、澳「超級搶10」乘勝追擊，1：1下連拿7分拉開比數，最終就以10：2帶走4強門票。

邁阿密女網賽是WTA 1000級大站，總獎金達880萬美金，詹家姊妹最佳成績是2019年的4強，今年雖沒能追平紀錄，8強仍可獲得215分積分和62630美金獎金，下周排名將繼續往上推進。

詹皓晴 詹詠然

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