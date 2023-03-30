羽球／許玟琪擊退宋碩芸 晉級西班牙羽賽16強
台灣羽球選手許玟琪、宋碩芸今天在西班牙羽球大師賽女單首輪上演「台灣內戰」，許玟琪以直落二勝出，晉級16強；而台灣好手林俊易男單首輪以1比2不敵法國選手波波夫。
台灣「左手重砲」林俊易今年曾在泰國羽球大師賽男單封王，上週瑞士公開賽不敵丹麥球員安賽龍（Viktor Axelsen），止步16強，本週則征戰在馬德里舉行的超級300系列西班牙羽球大師賽。
林俊易男單首輪出戰法國選手波波夫（Toma JuniorPopov），儘管以4比0開局，但隨即遭遇亂流，對手趁機反超，林俊易以17比21讓出首局，次局則以21比16扳回一城。
關鍵決勝局，雙方鏖戰至局末，林俊易一度以19比18領先，可惜隨後連丟3分，以19比21落敗。
男單部分，隨著李佳豪、林俊易相繼在首輪出局，王子維成為台灣男單最後希望，王子維首輪對手為剛在瑞士公開賽奪冠的日本選手渡邊航貴。
另外，女單方面，2名台灣好手許玟琪、宋碩芸在首輪碰頭，儘管過去2次都由許玟琪獲勝，但都是歷經3局才取得勝利，這次再度交手，許玟琪以21比16、21比17勝出，取得對戰3連勝，挺進16強。
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