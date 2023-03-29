路跑／體驗慢活吃辦桌 長濱雙浪金剛馬拉松5月7日開跑

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處今天台東娜路彎大酒店舉辦「2023長濱雙浪金剛馬拉松」賽前記者會，會中由東管處副處長高堂貴介紹東海岸運動觀光系列相關活動，希望除了藉由賽事推廣觀光，也透過提供結合在地業者的伴手禮來吸引選手及民眾興趣，進而前來東海岸旅遊。

此場記者會邀請到曾任三立電視台愛玩客主持人Jason，分享今年3月時花了幾天時間在長濱鄉慢活，體驗釀酒、漫步在金剛大道看金黃的日出，在長濱鄉感受到時間是以風景的快速變化顯現而不是手機或手錶，等不及要再次回來參加比賽，也邀請民眾一起體驗這份特別的感受，活動報名至4月7日截止，歡迎想來體驗雙濱生活趣的民眾把握時間報名。

即將於5月7日早上5點整於台東縣長濱鄉長濱國小盛大開跑的長濱雙浪金剛馬拉松，兩旁有結實纍纍的稻浪伴隨跑者，進入金剛大道後迎面而來遼闊大平洋的海浪，台11線路徑上還有東海岸特色景點如八仙洞、長虹橋等；由長濱鄉居民組成的熱情特色啦啦隊，為每一位跑者吶喊加油的聲浪不絕於耳，是一場集結美景與人文的馬拉松。

今年的選手好禮也有別於以往，提供長濱鄉當地友善農場養殖的白蝸牛，萃取其黏液做成的珍貴白玉蝸牛面膜，半馬以及全馬選手並可以於現場領取當季盛產，整條真空包裝的飛魚，讓跑者們除了用雙腳感受長濱鄉之外也能夠將在地的好禮帶回家。

「來長濱吃辦桌」一直是長濱雙浪金剛馬拉松的一大特色，參加的選手們可在活動前一晚體驗長濱辦桌文化的魅力，享受當地的美食及精彩表演。連續三年因疫情取消，今年長濱鄉再次打開冰箱，各路大廚們磨刀霍霍準備端上自己的拿手好菜，迎接選手們共享來自太平洋的珍饈，品嘗在地的美食饗宴。

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