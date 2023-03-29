田徑／自認能力不輸學長 詹泳逵破1萬公尺競走紀錄

全國大專校院田徑公開賽今天在板橋田徑場舉行，其中在大專男甲10000公尺競走項目，來自台體大的詹泳逵以42分24秒54的成績改寫學長許嘉維在去年同賽事所創下的42分50秒23全國紀錄。

我國男子10000公尺競走全國紀錄，原為許嘉維去年在全國大專校院田徑公開賽所創下的42分50秒23，而他今年初更在東京元旦競走於20公里競走賽事中，再以1小時26分47秒，拿下個人第二個全國紀錄。

去年許嘉維在大專錦創下男子10000公尺全國紀錄時，第二個抵達終點的就是詹泳逵，而今天詹泳逵則是順利改寫學長紀錄，以42分24秒54的佳績率先抵達終點，同時改寫許嘉維所保持的大會紀錄與全國紀錄。

對於詹泳逵順利改寫學長紀錄，兩人的教練許績勝表示，許嘉維與詹泳逵同樣來自新竹，目前在訓練上也都採取一樣的課表，在許嘉維近兩年陸續拿下兩個全國紀錄後，詹泳逵也很有自信能挑戰全國紀錄，「在元旦嘉維破20公里紀錄後，泳逵也認為自己有這個能力不會輸給學長，兩人間有很棒的互動與良性競爭。」

而在元旦已經達到杭州亞運男子20公里競走參賽標準的許嘉維，目前則是改變過去以1萬公尺為主、20公里為輔的訓練方式，調整為20公里為主、1萬公尺為輔，除了備戰亞運，也希望與國際競走賽事接軌，許績勝也指出，未來也希望詹泳逵能跟隨學長腳步。

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