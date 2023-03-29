快訊

新竹湖口驚傳19歲女子落軌 慘遭自強號撞擊亡

27日劫車逃亡今被逮！ 屏東監獄受刑人傍晚這處落網

田徑／自認能力不輸學長 詹泳逵破1萬公尺競走紀錄

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導

全國大專校院田徑公開賽今天在板橋田徑場舉行，其中在大專男甲10000公尺競走項目，來自台體大的詹泳逵以42分24秒54的成績改寫學長許嘉維在去年同賽事所創下的42分50秒23全國紀錄。

我國男子10000公尺競走全國紀錄，原為許嘉維去年在全國大專校院田徑公開賽所創下的42分50秒23，而他今年初更在東京元旦競走於20公里競走賽事中，再以1小時26分47秒，拿下個人第二個全國紀錄。

去年許嘉維在大專錦創下男子10000公尺全國紀錄時，第二個抵達終點的就是詹泳逵，而今天詹泳逵則是順利改寫學長紀錄，以42分24秒54的佳績率先抵達終點，同時改寫許嘉維所保持的大會紀錄與全國紀錄。

對於詹泳逵順利改寫學長紀錄，兩人的教練許績勝表示，許嘉維與詹泳逵同樣來自新竹，目前在訓練上也都採取一樣的課表，在許嘉維近兩年陸續拿下兩個全國紀錄後，詹泳逵也很有自信能挑戰全國紀錄，「在元旦嘉維破20公里紀錄後，泳逵也認為自己有這個能力不會輸給學長，兩人間有很棒的互動與良性競爭。」

而在元旦已經達到杭州亞運男子20公里競走參賽標準的許嘉維，目前則是改變過去以1萬公尺為主、20公里為輔的訓練方式，調整為20公里為主、1萬公尺為輔，除了備戰亞運，也希望與國際競走賽事接軌，許績勝也指出，未來也希望詹泳逵能跟隨學長腳步。

田徑 亞運

延伸閱讀

跑步小品／2分鐘：與奧運馬拉松冠軍最近的距離

田徑／世界田總禁跨性別選手參加女子賽事 不論睪酮濃度

田徑／跨性女選手參賽資格 世界總會擬從嚴規範

跑步小品／吃苦當吃補的「積勝」哲學

相關新聞

田徑／自認能力不輸學長 詹泳逵破1萬公尺競走紀錄

全國大專校院田徑公開賽今天在板橋田徑場舉行，其中在大專男甲10000公尺競走項目，來自台體大的詹泳逵以42分24秒54的...

跆拳道／搶奧運門票「雙保險」 羅嘉翎拚大滿貫賽

台灣跆拳道女將羅嘉翎將參加在中國無錫舉行的世界大滿貫賽，教練劉聰達今天說，除了力拚奧運積分前5名外，主要是採「雙保險」策...

足球／中學5人制聯賽決賽4月1日開踢 冠軍將獲「授星」

體育署今天於台北體育館辦理「111學年度中等學校5人制足球聯賽決賽記者會」，現場介紹30支踢進全國決賽學校隊伍，展現角逐...

網球／當媽後確定不退休 大坂直美：想奪更多大滿貫

在今年澳網前夕宣布因為懷孕退賽的日本混血網球名將大坂直美，日前在個人社群網站上公開了肚中嬰兒的超音波照，似乎相當享受當孕...

網球／哈薩克美女成愛司女王 「陽光雙冠」差2勝

去年溫布頓奪冠的哈薩克美女芮芭奇娜（Elena Rybakina）銳不可擋，邁阿密女網賽她以6：3、6：0輕取義大利對手...

足球／第5度半場帽子戲法 梅西達國家隊100進球里程碑

阿根廷足球巨星梅西在今天國家隊與庫拉索的友誼賽中，上半場就踢進3球，生涯第5度在半場就完成帽子戲法，這也讓他在國家隊生涯...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦