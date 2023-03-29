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羽球／西班牙羽賽 張課琦李芷蓁晉級混雙16強

中央社／ 台北29日電

台灣混雙組合張課琦與李芷蓁今天西班牙羽球大師賽首輪，直落二橫掃第4種子馬來西亞組合吳塤閥與賴潔敏，晉級16強；而李佳豪男單首輪與日本選手西本拳太激戰3局惜敗。

在馬德里舉行的西班牙羽球大師賽，屬於世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽超級300系列，今天繼續進行首輪賽事。

世界排名第42的李佳豪今年曾在德國公開賽擊敗馬來西亞一哥李梓嘉，最近2站賽事都闖進8強，今天在西班牙羽球大師賽男單首輪強碰頭號種子、日本選手西本拳太。

李佳豪儘管首局以11比21棄守，但次局克服5分落後，並在後段一連化解對手3個局點，以25比23扳平戰局，可惜決勝局浪費4分領先優勢，以18比21落敗。

世界排名第33的混雙組合張課琦與李芷蓁首輪出戰排名第10、大會第4種子馬來西亞組合吳塤閥與賴潔敏，而對手剛在瑞士公開賽拿下亞軍。

台灣組合先以21比19搶下首局，次局在10比8領先情況下，拉出一波11比2攻勢關門，以21比10贏得勝利。

張課琦與李芷蓁僅花26分鐘，收下混雙16強入場券，另一組混雙組合李哲輝與許雅晴則因對手退賽，直接免戰、晉級16強。

另外，昨天除了女雙組合張淨惠與楊景惇取得16強門票外，還有3組男雙晉級16強，包括兄弟檔李芳任與李芳至、柏禮維與張課琦、蘇敬恒與葉宏蔚，而後2組男雙將在16強賽上演「台灣內戰」，這也代表至少有一組台灣男雙將前進8強。

羽球 李佳豪

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