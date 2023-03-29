跆拳道／搶奧運門票「雙保險」 羅嘉翎拚大滿貫賽

台灣跆拳道女將羅嘉翎將參加在中國無錫舉行的世界大滿貫賽，教練劉聰達今天說，除了力拚奧運積分前5名外，主要是採「雙保險」策略，盼透過大滿貫賽爭取奧運門票。

今年將有兩站世界跆拳道大滿貫賽在中國無錫進行，其中第一場大滿貫賽為去年賽事，延期至今年3月底至4月初舉行，另一場屬於今年度賽事，預計將在12月登場，男、女各4個量級在兩站大滿貫賽積分第一名的選手，將直接取得巴黎奧運席次。

世界跆拳道大滿貫賽分為資格賽、會內賽兩階段，台灣選手梁興誠、莊昕璇從30日、31日資格賽出發，東京奧運跆拳道銅牌女將羅嘉翎因獲得推薦，直接從會內賽打起，預計4月3日上陣。

劉聰達接受中央社記者訪問時表示，奧運積分排名前5名選手可獲得巴黎奧運門票，而大滿貫賽的積分則是獨立計算，排名第一的選手也能取得奧運資格。

目前羅嘉翎奧運積分排名暫居第9，距離前5名還有一段努力的空間，劉聰達表示，選擇參加大滿貫賽的原因，主要採取「雙保險」策略，畢竟若無法透過前2項方式前進奧運，接下來只能拚明年的亞洲區資格賽，屆時選手壓力將會非常大。

羅嘉翎先前參加美國公開賽因過磅超重0.1公斤被判失格，後來在荷蘭公開賽、比利時公開賽，合計拿下1銀1銅，但在劉聰達看來，羅嘉翎狀況不算好，他說：「可能受先前事件影響，打起來綁手綁腳，沒有力量和速度。」

在一旁的劉聰達也鼓勵羅嘉翎別想太多，「打好自己的比賽，從防守找攻擊方式」。

不過，劉聰達透露，羅嘉翎先前參加比賽時，遭到對手正拳攻擊，一度手都抬不起來，儘管回台灣時曾照X光，確認沒有裂痕，但有時候呼吸還是會痛。

在世界跆拳道大滿貫賽之後，羅嘉翎5月底將征戰世界跆拳道錦標賽，劉聰達表示，世錦賽列為G14等級，冠軍將能獲得140分的奧運積分，希望能透過世錦賽爭取更多積分進帳，提升奧運排名。

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