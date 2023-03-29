足球／中學5人制聯賽決賽4月1日開踢 冠軍將獲「授星」

體育署今天於台北體育館辦理「111學年度中等學校5人制足球聯賽決賽記者會」，現場介紹30支踢進全國決賽學校隊伍，展現角逐全國冠軍榮耀的熱血之姿，在經過340場預賽、204場複賽賽事的對戰，全國決賽賽事在今年4月1至8日於嘉義吳鳳科技大學體育館進行，歡迎熱愛足球運動的民眾到場為學生足球加油。

本學年度中等學校5人制足球聯賽共計181支球隊參加，較110學年度增加12隊；國女、男及高女、男組賽事共30支隊伍晉級全國決賽。此外，本學年度賽事考量南北平衡發展，以往在台北體育館辦理的決賽賽事，首度移師至南區嘉義縣吳鳳科技大學辦理。今年度南區學校的表現相當精采，國中女生組8隊中有6隊是來自南區，高中男生組有7隊來自南區，僅有台北市復興高中是北區晉級學校。

今天記者會上，大會宣布「榮譽星章計畫」，為表彰冠軍隊伍殊榮，增進球員對隊伍向心力及認同感，傳承隊史成就，激勵球員拿出全力爭取最好表現。自112學年度起歷屆冠軍學校均得於球衣加印自100學年度至111學年度所獲冠軍次數之星章數，星章中並標示該校獲得冠軍之年度。

此外，今年度的冠軍隊伍，大會將於頒獎時「授星」，象徵隊伍奪冠摘星的榮譽外，也將提供各組冠軍隊伍下一學年度印有榮譽星章的球衣一套，鼓勵各參賽學校積極爭取這專屬於冠軍隊伍的永恆成就。各組歷屆冠軍隊伍學校及獲冠次數，將公告於中華民國五人制足球協會官網。

體育署表示，中等學校5人制足球聯賽隊伍數的增加，代表基層足球運動推展成效，透過聯賽賽事的辦理以促進校際間體育運動的交流，並彼此切磋磨練球技。

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