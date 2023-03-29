快訊

蔣萬安提YouBike前30分鐘免費 議員：無車可借最頭痛

涉殺馬籍女大生 法庭勘驗密錄器驚見兇嫌「多次嘴角上揚」

網球／當媽後確定不退休 大坂直美：想奪更多大滿貫

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
大坂直美待產中。 大坂直美IG
大坂直美待產中。 大坂直美IG

在今年澳網前夕宣布因為懷孕退賽的日本混血網球名將大坂直美，日前在個人社群網站上公開了肚中嬰兒的超音波照，似乎相當享受當孕婦的生活，不過在近日接受日本媒體訪問時，她也強調自己想重回球場的想法不變，甚至想要再多拿幾座大滿貫冠軍。

生涯已經拿下過4座大滿貫冠軍的大坂直美，在去年9月後就不曾再出賽，一度讓人相當擔心她的身體狀況，不過在今年1月宣布退出澳網賽事後，她也隨即公佈懷孕的消息，並預告將會在明年重新回到兩度奪冠的澳網舞台。

儘管大坂直美對於小孩的預產期仍是保密到家，不過近日她仍是在個人社群上分享了挺著大肚子在街頭漫步的照片，似乎相當享受孕婦生活。

但在近日接受日本媒體訪問時，大坂直美也強調自己重返球場的計畫並沒有改變，也始終保持著競爭的心態，「我依舊計畫著要復出，這對我來說只是稍微休息一下，但我還是很有競爭力，我真的想要回到球場並贏得更多座大滿貫。」

大坂直美日前就曾在個人社群上表示，過去幾年對於她來說非常的有趣，也可以說是生活中最具有挑戰性的時期，不過當過去幾個月離開最喜歡且畢生致力的運動時，她卻對於網球有了新的喜愛與欣賞，更期待有一天能夠讓她的孩子在觀看比賽時，大聲的告訴別人「那是我的媽媽。」

大坂直美 澳網

延伸閱讀

網球／哈薩克美女成愛司女王 「陽光雙冠」差2勝

網球／雅加達亞運奪銅平紀錄 梁恩碩拚杭州亞運平常心

41歲Selina懷孕！妹妺曝料姊懷孕後「囤貨」這食物！孕婦口味改變，無關胎兒性別

網球／驚！海碩系列賽恐連4年停辦

相關新聞

網球／當媽後確定不退休 大坂直美：想奪更多大滿貫

在今年澳網前夕宣布因為懷孕退賽的日本混血網球名將大坂直美，日前在個人社群網站上公開了肚中嬰兒的超音波照，似乎相當享受當孕...

網球／哈薩克美女成愛司女王 「陽光雙冠」差2勝

去年溫布頓奪冠的哈薩克美女芮芭奇娜（Elena Rybakina）銳不可擋，邁阿密女網賽她以6：3、6：0輕取義大利對手...

足球／第5度半場帽子戲法 梅西達國家隊100進球里程碑

阿根廷足球巨星梅西在今天國家隊與庫拉索的友誼賽中，上半場就踢進3球，生涯第5度在半場就完成帽子戲法，這也讓他在國家隊生涯...

盼讓俄與白俄運動員以中立身分參賽 國際奧會遭批

國際奧林匹克委員會主席巴赫今天建議，讓俄羅斯與白俄羅斯運動員以中立的個人身分參賽，包括德國、波蘭都發聲痛批，俄國則稱此舉...

拳擊／世錦賽判失格 林郁婷返國再檢測

女子拳擊世錦賽上周末在印度新德里落幕，中華拳擊隊原本要帶回1金1銅，但奪下57公斤銅牌的林郁婷在頒獎典禮突被通知除名，國...

撞球／陳佳樺生日許願 目標世錦賽奪冠

台灣撞球好手陳佳樺去年加拿大公開賽女子10號球賽事擊敗英國選手費雪，拿下金牌，昨天剛度過23歲生日的她許下心願，希望今年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦