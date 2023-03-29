網球／當媽後確定不退休 大坂直美：想奪更多大滿貫

在今年澳網前夕宣布因為懷孕退賽的日本混血網球名將大坂直美，日前在個人社群網站上公開了肚中嬰兒的超音波照，似乎相當享受當孕婦的生活，不過在近日接受日本媒體訪問時，她也強調自己想重回球場的想法不變，甚至想要再多拿幾座大滿貫冠軍。

生涯已經拿下過4座大滿貫冠軍的大坂直美，在去年9月後就不曾再出賽，一度讓人相當擔心她的身體狀況，不過在今年1月宣布退出澳網賽事後，她也隨即公佈懷孕的消息，並預告將會在明年重新回到兩度奪冠的澳網舞台。

儘管大坂直美對於小孩的預產期仍是保密到家，不過近日她仍是在個人社群上分享了挺著大肚子在街頭漫步的照片，似乎相當享受孕婦生活。

但在近日接受日本媒體訪問時，大坂直美也強調自己重返球場的計畫並沒有改變，也始終保持著競爭的心態，「我依舊計畫著要復出，這對我來說只是稍微休息一下，但我還是很有競爭力，我真的想要回到球場並贏得更多座大滿貫。」

大坂直美日前就曾在個人社群上表示，過去幾年對於她來說非常的有趣，也可以說是生活中最具有挑戰性的時期，不過當過去幾個月離開最喜歡且畢生致力的運動時，她卻對於網球有了新的喜愛與欣賞，更期待有一天能夠讓她的孩子在觀看比賽時，大聲的告訴別人「那是我的媽媽。」

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