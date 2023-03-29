網球／哈薩克美女成愛司女王 「陽光雙冠」差2勝
去年溫布頓奪冠的哈薩克美女芮芭奇娜（Elena Rybakina）銳不可擋，邁阿密女網賽她以6：3、6：0輕取義大利對手特蕾維森（Martina Trevisan），晉級本季第3場4強賽外，連勝場次也推進到12場，且是本季第一位「愛司」球超過200記的女將。
23歲的芮芭奇娜前一站剛打下印地安泉女網賽冠軍，高捧生涯第一座WTA 1000級金盃，轉戰邁阿密延續氣勢，只差2勝就能成為史上第5位囊括印地安泉、邁阿密「陽光雙冠（Sunshine Double）」的女將。
8強賽僅僅花1小時又9分鐘就晉級，芮芭奇娜離「陽光雙冠」更近一步，她表示對難得紀錄沒任何壓力，「我知道這是非常困難的事情，沒有很多選手完成過，而且我另場比賽遇過一個賽末點，所以我對籤表真的沒想太遠。」
芮芭奇娜第三輪碰西班牙女將芭多薩（Paula Badosa）曾遇一個「賽末點」，瓦解危機後才延續連勝，她說：「我需要專注在每場比賽，而且我還有很難纏的對手。當然如果能完成像這樣的成就很不可思議，但還有很長的路要走。」
目前世界排名第7的芮芭奇娜4強賽將碰世界第3的美國女將皮古拉（Jessica Pegula），她除要爭取決賽門票，還有機會締造特別紀錄。
邁阿密8強賽前，芮芭奇娜本季已累積191記「愛司」，面對特蕾維森她再轟出10記，成為本季第一位「愛司」數超過200球的女將，且是2018年後第一位連4場有兩位數「愛司」表現的女將。
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