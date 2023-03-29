盼讓俄與白俄運動員以中立身分參賽 國際奧會遭批

國際奧林匹克委員會主席巴赫今天建議，讓俄羅斯與白俄羅斯運動員以中立的個人身分參賽，包括德國、波蘭都發聲痛批，俄國則稱此舉有失公平。

但國際奧會拒絕對決定兩國選手能否參加2024巴黎奧運一事給出時間表，獲得烏克蘭肯定。

國際奧會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）表示，國際奧會執行委員會已經向各國際單項運動總會與國際體育賽事的組織委員會提出建言，讓「持俄羅斯和白俄羅斯護照的運動員，只能以中立的個人身分參賽」。

此舉「延緩」俄羅斯和白俄羅斯運動員參賽巴黎奧運的決定，烏克蘭表示歡迎。

烏克蘭的體育部長古澤（Vadym Gutzeit）在臉書（Facebook）上說：「關於准許俄羅斯、白俄羅斯運動員參加2024巴黎奧運的決定已經延緩。」

「我們將共同努力，讓俄羅斯的愛國分子無法進到國際賽場。」

但德國體育部長費瑟（Nancy Faeser）稱讓俄羅斯、白俄羅斯運動員以中立身分回歸的建議，就像對烏克蘭運動員「賞了記耳光」，並稱烏國選手「值得國際體育界為他們團結起來」。

「國際體育界必須毫不含糊地譴責俄羅斯殘酷的侵略戰爭，只有在完全排除俄羅斯、白俄羅斯運動員的情況下，才能做到這一點。」

波蘭也在今天猛烈抨擊國際奧會，稱這是國際奧會高層「丟人現眼的一天」。

波蘭外交部副部長沃斯克（Piotr Wawrzyk）在推特（Twitter）上說：「在布查（Bucha）、伊爾平（Irpin）、霍斯托梅爾（Hostomel）發生那些事後、在民用設施每天遭到轟炸後，俄羅斯有為了讓他們的運動員參賽做出什麼正面積極的事嗎？這真是國際奧會丟人現眼的一天。」

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）表示，這個決定是「不道德，且背離體育精神的」。

俄羅斯則稱，強迫俄羅斯人以中立身分參賽，將如同「歧視」。

俄羅斯新聞機構引述俄國奧會主席波茲尼亞科夫（Stanislav Pozdnyakov）說：「宣布（讓我們）重返國際賽事的標準讓人無法接受，這是種基於國籍的歧視。」

波茲尼亞科夫表示：「（國際奧會）執委會的決定是場鬧劇，違反了國際奧會和聯合國原則。我們要求讓所有國家的運動員享有平等的待遇。」

巴赫重申，在俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）2022年2月下令全面入侵烏克蘭後，「對那些應該為戰爭負責的俄羅斯和白俄羅斯國家、政府」，制裁必須持續實施。

這意指俄羅斯、白俄羅斯無法在其領土上舉辦國際體育賽事。

除此之外，「在任何體育賽事或會議，包括所有的場館，都不能出現這兩個國家的國旗、國歌、代表色或其他任何標誌」。另外，「俄羅斯和白俄羅斯政府或國家官員，不得被邀請或認可參加任何國際體育賽事或會議」。

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