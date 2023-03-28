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撞球／陳佳樺生日許願 目標世錦賽奪冠

中央社／ 台北28日電
台塑燃星計畫暨未來之星記者會28日下午在台北舉行，網球女將梁恩碩（左）、撞球好手陳佳樺（右）出席合影。 中央社
台塑燃星計畫暨未來之星記者會28日下午在台北舉行，網球女將梁恩碩（左）、撞球好手陳佳樺（右）出席合影。 中央社

台灣撞球好手陳佳樺去年加拿大公開賽女子10號球賽事擊敗英國選手費雪，拿下金牌，昨天剛度過23歲生日的她許下心願，希望今年撞球世錦賽能拿下冠軍。

陳佳樺去年8月參加美國女子職業撞球巡迴賽（WPBA）加拿大公開賽女子10號球賽事，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後、重返國際賽首站就拿下冠軍，而當時決賽的對手則是英國老將費雪（Allison Fisher）。

回憶起這段奪冠經歷，陳佳樺今天出席2023台塑燃星計畫暨台塑未來之星記者會，在接受中央社訪問時仍直喊不可思議，她表示，過程中都在專心享受比賽，加上疫情期間，賽制有做調整，因此第一時間不知道自己已贏得比賽，是個很難忘的經驗。

不過，陳佳樺在那之後，表現較不穩定，她透露，除了時差外，不同比賽環境的氣候與濕度，都可能影響撞球在球台速度，自己還需要適應。她還特別提到，歐美比賽場邊觀眾反應較亞洲地區熱烈，「一不小心專注力就會被拉走，專注力控制部分也要好好加強」。

陳佳樺昨天度過23歲生日，她表示，過去世錦賽最佳成績為8強，今年希望有所突破，期盼能於10月在奧地利舉行的世錦賽，奪得冠軍。

另外，台灣網球女將梁恩碩今天出席同場活動，曾征戰2018年亞運的她，當年以17歲之姿拿下女單銅牌，她表示，上次沒有預設會奪牌，今年若有機會再度站上亞運舞台，將順其自然地、好好地去表現。

梁恩碩已將成都世大運和杭州亞運列入今年賽事行程表，目前梁恩碩女單世界排名第309，她也期待年底前世界排名能前進至百名以內。

世錦賽 亞運 梁恩碩

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