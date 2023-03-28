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網球／雅加達亞運奪銅平紀錄 梁恩碩拚杭州亞運平常心

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
梁恩碩從2017年開始就是台塑燃星計畫贊助選手。記者曾思儒／攝影
梁恩碩從2017年開始就是台塑燃星計畫贊助選手。記者曾思儒／攝影

雅加達亞運打下追平中華代表團最佳網球女單成績的銅牌，我國職網好手「小鋼炮」梁恩碩對延期一年的杭州亞運仍有高度參賽意願，包括成都世大運和杭州亞運都在她年度參賽行程表中，期待再披中華隊戰袍。

梁恩碩2018年參加雅加達亞運時年僅17歲，當時她的世界排名278位，一路闖關打下追平代表團紀錄的銅牌，也是暌違60年中華代表團再收穫女單獎牌。時隔5年，「小鋼炮」雖受傷勢影響，去年初整整有3個月沒有比賽，世界排名下滑，不過今年1月中才拿下ITF泰國暖武里雙打冠軍，世界排名已從1月的364升到現在的309位，僅次於台英混血女將葛藍喬安娜（Joanna Garland）的222名。

今天出席台塑企業暨王詹樣公益信託「燃星計畫」的梁恩碩提到，去年受傷休息了一段時間，回到球場花了點時間找比賽感覺，整體有漸入佳境，她正向說：「每位選手都會遇到自己的問題，專注力就是放在自己身上。」她預計下周前往美國，盼在法網報名截止前能進入會外賽名單，年底前進入世界前100是今年最大目標。

今年杭州亞運就在美網後登場，梁恩碩仍有參賽計畫，「如果排名有維持就會參賽，雅加達也沒想過會拿牌，這次也是順其自然。」

梁恩碩從2017年起成台塑企業贊助選手，今年和「夜市球王」曾俊欣都是「未來之星」贊助名單成員。台塑2012年展開「未來之星培育計畫」前一年就啟動「燃星計畫」，兩項計畫累計贊助超過362人、投入超過3.2億元，今年共贊助桌球、撞球、網球和羽球共26名選手。

亞運 梁恩碩 美網

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