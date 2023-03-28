撞球／3兄弟出國住雙人床 柯秉中感謝台塑燃星計畫長期贊助

柯家三兄弟柯秉逸、柯秉中和柯秉漢是台灣知名的撞球兄弟檔，柯秉逸和柯秉中都曾拿下世界盃冠軍，但受疫情影響，出國參賽計畫幾乎停擺兩年，比賽獎金銳減，所幸有民間企業的支持，讓柯家兄弟繼續用球桿打出名號。

今天出席台塑企業暨王詹樣公益信託「燃星計畫」的柯秉中提到，撞球比賽多在歐、美舉行，食宿和交通費一趟十幾萬跑不掉，按照一年約8到10場比賽來看，花費都是百萬起跳，兄弟就算當彼此教練、一同移動仍要減少開支，他透露出國常只訂雙人床，哥哥柯秉逸一張床，自己就和弟弟同床。

國際賽成績洋洋灑灑的柯秉中坦言，想獎金平衡出國花費十分困難，「撞球獎金不像其他運動，像世界盃冠軍也只有6萬美元。」台塑企業「燃星計畫」讓柯家兄弟減輕不少壓力，柯秉中說：「很感謝台塑集團，讓我們不用煩惱經費問題，還有長庚醫療體系，讓我們每年可以健康檢查，幫助很多。」

柯秉中從2014年起就是燃星計畫贊助選手，小3歲的弟弟柯秉漢2017年也成燃星計畫成員，柯家兄弟現在還開始經營自媒體，自拍、自剪影片推廣撞球，在後疫情時代多角化發展。

燃星計畫從2011年就開始啟動，針對網球、桌球、撞球、羽球等潛力選手進行培訓，2012年再展開「未來之星培育計畫」，2016年透過長庚體系提供兩項計畫贊助選手免費健檢、特約門診，歷年累計贊助超過362人，投入超過3.2億元。

今年兩項計畫共贊助26名選手，包括撞球柯家兄弟，網球「夜市球王」曾俊欣、桌球「小林同學」林昀儒。 柯秉中（左）、柯秉漢兄弟都是台塑「燃星計畫」長期贊助的撞球選手。記者曾思儒／攝影

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