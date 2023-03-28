網球／驚！海碩系列賽恐連4年停辦

國內年度網球盛事「海碩國際網球系列賽」已因新冠肺炎停辦3年，今年疫情已回穩，海碩盃卻可能連4年取消。中華網球協會顧問劉中興解釋說，主要是和職業網球聯合會（ATP）和國際女子網球協會（WTA）要求有關，比賽場地雖有先預約，但繼續停辦的可能性很高。

海碩集團投入台灣網球超過10年，從女子的台北海碩網球WTA挑戰賽，到男子的高雄海碩網球ATP挑戰賽，都是國內最高層級的國際賽，但從2020年開始已連續停辦3年，今年又可能再度取消。

今天出席「台塑未來之星培育計畫」的網協顧問劉中興解釋，現在賽事已逐漸回歸，但ATP希望亞洲區賽事每國要能連辦2周，加上今年還有成都世大運、杭州亞運和國內的全運會，要連辦2周的機率低；女網的部分，中國大陸受彭帥「被消失」事件影響，賽事全面暫停，劉中興說：「WTA是希望我們辦，但大陸沒恢復下，歐美選手來參賽的機率就低。」

台北海碩網球WTA挑戰賽總獎金12萬5000美元，屬於WTA挑戰賽中層級最高的賽事，劉中興表示，賽會行之有年，不想「降級」，但也不願看見維持同等級但參賽選手層級下滑，雖已預定好場地，也希望能復辦，但取消機會仍高。

劉中興提到，還有個方案是女網暫停、男網復辦，也可能兩場比賽都取消，將和ATP及WTA爭取溝通，是否復辦預計7月公告。

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