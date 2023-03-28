拳擊／性別檢測未過 林郁婷說明：首次遇到

台灣參加世界女子拳擊錦標賽的選手們今天搭機返台，因為性別血液檢測未過銅牌遭取消的林郁婷表示，這是首次遇到這樣狀況，後續將配合體育署跟國訓中心安排釐清所有問題。

3月15日在印度新德里開打的世界女子拳擊錦標賽已經落幕，台灣選手們在上午11時47分搭乘國泰航空CX494班機從香港轉機返台。

因未能通過拳擊世錦賽前的性別血液檢測、銅牌遭取消的選手林郁婷，接受媒體聯訪表示，後續將配合體育署跟國訓中心安排，希望可以釐清所有問題，這個狀況她也是第1次遇到，無法做出太多說明，也希望社會大眾把焦點放在金牌選手黃筱雯身上。

林郁婷的教練曾自強說，雖然有提出申訴但大會未接受，在行政程序上是有點瑕疵，回來將尊重體育署等相關單位重新檢驗過後，再看怎麼處理，相信應不是禁藥問題，希望大家關心前先不要有其他議論造成選手困擾。

曾自強指出，檢驗部份有很多方式，後續將由國訓中心統一對外說明，先前參加多次比賽都沒有這問題，這次碰上這個狀況也是第1次遇到，回去會針對相關報告做進一步了解。

國際拳擊總會（IBA）從2015年就開始加強選手的性別檢測，以往都是依照外觀可辨別的「性徵」去做檢測，今年是IBA首度以「抽血」的方式，進行客觀的數據驗證。只是性別檢測的內容和數據可能涉及選手隱私，中華民國拳擊協會將等到收到IBA的完整資訊報告後，再進行後續可能的申訴程序。

至於今年世錦賽54公斤級金牌得主，台灣名將黃筱雯表示，自己賽前設定的目標希望能夠進入前3名，賽前一個月有去美國移地訓練，訓練帶來的成效不錯，在美國可以跟較多不同類型選手對打，剛好符合比賽時會遇到不同的選手類型，加上教練在比賽中的戰術運用都不錯，才能拿下好成績。

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