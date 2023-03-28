拳擊／林郁婷性別生化指數異常遭拔銅牌 教練親說明：將再接受檢測

去年打下個人第2面世錦賽金牌的東京奧運拳擊國手林郁婷，今年世錦賽以衛冕者身分挑戰女子57公斤級連霸，雖止步4強仍獲得銅牌一面，但頒獎典禮時卻突然被通知遭除名，國際拳擊總會（IBA）之後才通知是因林郁婷賽前性別生化指數異常，林郁婷和教練曾自強返國，曾自強親自解釋狀況，表示林郁婷將再度接受檢測。

曾自強提到，過去從沒接受過類似的檢測過程，「初次遇到這樣的過程，遇到這種過程後，我們有做申訴，但大會沒有接受申訴，行政程序上是有點瑕疵的。」曾自強補充說，大會告知可以提出申訴，申訴過程回來仍要尊重體育署和相關單位，重新檢驗後再看下一步。

拳擊協會秘書長中華民國拳擊協會秘書長彭俊銘昨天受訪提到，IBA從2016年就開始就有在賽事中進行選手的「性徵檢查」，這次世錦賽技術手冊也有註明賽期選手必須在任何時間配合檢測，否則將直接取消資格，並且有預告會檢測林郁婷，但林郁婷接受檢測當下才知道這次是用抽血的方式，之後才突然接到被除名的通知。

曾自強強調，帶著愛徒參加過無數國際賽，包括亞運、奧運，從沒這問題，「補充營養品是在國訓中心，訓練的步調也都按照以往，這樣的部分造成問題，也是突然第一次遇到，要針對報告做進一步瞭解。」

「我相信應該不是禁藥的問題，因為我們沒有遇過這樣的問題，我也希望大家在關心我們之前，不要有其他議論，造成選手壓力。」曾自強再次強調，愛徒會再進行檢驗，相關資料將透過國訓中心統一處理，同時感謝國訓中心和體育署今天接機與關心。

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