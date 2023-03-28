豪豬足球推廣協會端成績 編織東部5人制足球夢
豪豬足球推廣協會編織東部5人制足球夢，成立俱樂部讓沒有校隊的學生和民眾也能踢足球。在剛結束的原住民全國運動會台東拿下佳績，許多選手都來自協會。
豪豬足球推廣協會理事長曾淑美今天告訴中央社記者，昨天落幕的112年全國原住民族運動會增設5人制足球，台東縣代表隊成績相當不錯，榮獲公開女子組冠軍、青少年女子組冠軍、青少年男子組亞軍、少年女子組亞軍、少年男子組殿軍，顯示東部足球很有潛力，適合培育推廣5人制足球。
曾淑美表示，這次台東隊選手很多都是協會教練指導或是協會成員，賽前她特別交代致贈加菜金給球員們加油鼓勵。
曾淑美說，協會致力推廣東部偏鄉基層足球，讓沒有成立足球校隊的小朋友有機會利用假日參加足球訓練課程，從市區到偏鄉學校（縱谷地區），不管是課後社團、足球校隊、課程教學和假期營隊，只要哪裡有需要協會教練服務，教練們都會願意全力支援。
她說，今年協會教練服務近10所小學約250名學生，也嘗試與部落對偏鄉足球運動有興趣者協同辦理區域性賽事，如去年12月11日縱谷盃學童足球邀請賽，3月12日瑪拉斯達邦盃足球邀請賽。
曾淑美表示，推動足球運動不輕鬆，協會的各項活動支出都需要申請相關單位活動補助來辦理，歡迎公司企業一起贊助支持。
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