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舉重／清寒小將舉出世界金牌 潘幸甄向郭婞淳看齊
2023年世界青少年舉重錦標賽在阿爾巴尼亞首都都拉斯舉行，賽程剛開始我國小將就傳捷報，潘幸甄在女子49公斤級抓舉73公斤、挺舉90公斤和總合163公斤都名列第一名，為中華舉重隊獎牌開張。
偶像是「舉重女神」郭婞淳的潘幸甄，2020年就已入選上屆世界青少年舉重錦標賽國手，今年更一舉帶回金牌。
今年世界青少年舉重錦標賽從3月25日登場，將進行到4月1日，共有來自57國的268名選手參賽；潘幸甄在女子49公斤贏得漂亮，不論抓舉或挺舉成績都領先第二名4公斤，總合更取得11公斤的優勢。
潘幸甄在家中三姊妹排行第二，她和大姊潘春金、小妹潘美金都是從小練舉重。來自高雄的潘家姊妹來自高雄湖內，母親是來自越南的新住民，家境清寒，姊妹們靠著舉重得來的獎金、營養金渡日，如今在世界舞台摘金，寫下用槓鈴翻轉人生的勵志故事。
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