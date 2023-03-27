企排／再度血戰五局 連莊男排成功加冕為王！

企排18年男子組總冠軍賽最終戰於今（27）日由屏東台電對上連莊，雙方血戰五局後連莊以19-25、25-20、18-25、25-21及15-12成功加冕為王！成為企業十八年甲級男女排球聯賽男子組冠軍！

首局一開局屏東台電與連莊便互別苗頭，連莊汪秉勳先是以一記重扣攻擊，屏東台電則是靠著詹旻翰touch out給予反擊，接下來連莊陷入一陣失誤亂流，讓屏東台電抓緊機會拉開分差，屏東台電蔡沛彰更是以一記漂亮的發球Ace擴大領先，不過連莊韌性十足，靠著優秀的團隊防守將比數又再慢慢縮小，局末許紋誠以一記強力再見Ace球強行收下第一局勝利。

第二局屏東台電靠著如同銅牆鐵壁般的防守令連莊進攻受阻，進攻端屏東台電黃正良在四號位給足壓力，不斷地在四號位重扣得分，而連莊Bryan並不打算讓屏東台電為所欲為，靠著一記四號位強扣扳平比數，隨後連莊強化前排防守強度，靠著劉鴻敏多次攔網成功取得領先優勢，最終連莊第二局扳回一城。

第三局開局連莊Bryan攻守兼備，先是靠著強扣touch out開啟攻勢再貢獻一記漂亮的前排攔網得分，而屏東台電也不甘示弱地用一記前排重扣還以顏色，隨即戰況進入拉鋸，你來我往互不相讓！到了局中屏東台電靠著詹旻翰四號位重扣逐漸拉開比分，而連莊隨即靠著汪秉勳及Bryan追趕比分至2分差，但最終連莊因為發球失誤讓屏東台電拿下第三局。

進入第四局連莊Bryan再度展現進攻火力，助連莊開局保持優勢，而台電詹旻翰也在四號位貢獻一記斜線進攻緊咬比分，到了局中連莊劉鴻敏勢不可擋！連續兩次四號位重扣得分讓連莊拉開比分，但屏東台電林宜暉及許文誠此時跳出來強扣得手嘗試拉近差距，局末連莊劉鴻敏以一記再見Ace球將戰局帶入最終第五局！

關鍵第五局雙方加強馬力全力以赴，連莊靠著Bryan及劉鴻敏對決屏東台電由許紋誠、蔡沛彰及詹旻翰組成的強大前排防守，雙方一路膠著到局末，超高張力對決令現場球迷大飽眼福，關鍵時刻連莊汪秉勳及宋柏霆組成的鐵壁防守成功阻擋屏東台電反攻的號角，最終連莊拿下企排18年男子組總冠軍！ 連莊男排隊球員慶祝勝利。 中華排協提供

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