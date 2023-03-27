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拳擊／林郁婷事件疑雲！IBA仍被國際奧會停權中 賽事合法性令人質疑

聯合新聞網／ 記者王樹衡／報導
林郁婷。 國際拳總IG
林郁婷。 國際拳總IG

由國際拳擊總會IBA主辦在印度新德里進行的世界拳擊錦標賽，針對台灣選手林郁婷及阿爾及利亞兩名選手，未能通過賽前性別檢測判定失格，此事在台灣引起相當大的關注，目前體育署與中華民國拳擊協會也在調查整個事件來龍去脈，要給國人一個交待。不過，據外電報導，國際拳總仍處於被國際奧會(IOC)停權中，賽事合法性受到質疑。

由於過去弊案連連、財務問題嚴重，2019年國際奧會宣布中止國際業餘拳擊總會權利，由國際奧會直接管夏季奧運拳擊項目比賽事宜，2021年所舉行的東京奧運拳擊比賽，就是由國際奧會直接辦理。

2021年國際業餘拳擊總會前身AIBA進行改組為IBA，與俄羅斯天然氣公司簽署合作協議，最終由俄羅斯籍克里姆列夫 (Umar Kremlev)當選為新任主席。新任主席上任後，先是不顧IOC的不讓俄羅斯及白俄選手參加國際賽的禁令，反而做出禁止烏克蘭選手參賽規定，最後才受到IOC的壓力開放給烏克蘭選手參賽，但仍是少數同意讓俄羅斯及白俄選手參賽的單項總會之一，因此這次在印度新德里進行的世界錦標賽，不僅烏克蘭抵制，連美國方面也抵制，因此賽事合法性受到質疑，不僅不被國際奧會所承認，更不可能成為奧運資格賽。

IOC預計另外自行主辦2024年奧運拳擊資格賽，為此，外電報導說，於今天IBA威脅要對國際奧會(IOC)採取法律行動，表達對國際奧會接管2024巴黎奧運資格賽的不滿，目前兩造仍處於緊繃局面中。

因此林郁婷此次在IBA所舉辦的賽事中被判失格，應該暫時不會影響她爭取2024奧運參賽資格，只不過，詳細原因仍有待釐清，避免資格賽時再重蹈覆轍。

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